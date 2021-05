Každý hráč má ambice zkusit si to v zahraničí, řekl nadšený gólman Slavie Kolář po výhře v poháru

Fotbalisté pražské Slavie korunovali veleúspěšnou sezonu vítězstvím v Českém poháru. Na trávníku Plzně zvítězili 1:0 gólem Abdallaha Simy a mohou se radovat z mistrovského double. Hrdinou zápasu byl gólman Pražanů Ondřej Kolář, který v prvním poločase dvakrát výrazně podržel svůj tým. Praha 9:57 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kolář | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Gólman Ondřej Kolář vybojoval potřetí s pražskou Slavií vítězství v českém poháru, díky jeho zákrokům získal už jistý ligový mistr ceněný double.

„Nechal nás v zápase a v podstatě si tím dnešním výkonem řekl o výkon večera,“ pochválil asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl gólmana Koláře, který zlikvidoval velkou šanci Šimona Falty a přesnou ránu Lukáše Kalvacha z přímého kopu.

Hlavně díky němu tak Pražané po změně stran po vyloučení domácího Milana Havla dovedli zápas k vítězství.

„Kdybychom dostali gól, tak bychom se do toho zápasu asi pak dostávali už těžko. Naštěstí se nám podařilo udržet tu nulu vzadu,“ těšilo Ondřeje Koláře, který s Pražany slaví po třetím ligovém titulu po třetí také v českém poháru.

„Vyhrát tři tituly za sebou a ještě mít k tomu tři trofeje z poháru je něco neuvěřitelného, já jsem nadšený a vždycky na to budu vzpomínat,“ říká šestadvacetiletý gólman.

Pro Koláře byl triumf v poháru zároveň možná poslední trofejí v dresu Slavie. Sám přiznává, že je reálně ve hře jeho odchod z Edenu.

„Jsem nadšený, je to tady rodinný, daří se, hrajeme každý rok o trofeje. V tomto směru asi není proč odcházet, ale každý hráč má ambice si to zkusit v zahraničí a jednou se pak podívat do zrcadla a říct si, že pro to udělal maximum a že to vyzkoušel. Určitě jsem tomu otevřený odejít, ale je to na domluvě s trenérem a potažmo Jaroslavem Tvrdíkem,“ dodává zkušený brankář Slavie.

Zranění ho posílilo

Kromě úspěchů si ale Ondřej Kolář v této sezoně prožil i náročné chvíle, když utrpěl těžké zranění hlavy v zápase Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers.

„Paradoxně mě to asi spíš posílilo, protože od té doby mám i menší strach v brance. Říkám si, že když jsem přežil takovou ránu, tak přežiju asi všechno,“ myslí si opora Slavie.

Po zranění ve Skotsku Kolář prakticky netrénuje, pouze hraje zápasy a sbírá trofeje.

„Naštěstí se mi daří, i celému týmu. Ze začátku mi pomohli a pak jsem se do toho lépe dostával.“ Pochvaluje si vítěz českého poháru, gólman Slavie Ondřej Kolář.