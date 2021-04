Cílem bylo udržet neporazitelnost, přiznal Trpišovský. O titulu by chtěl se Slavií rozhodnout na hřišti

Několik desítek slávistických fanoušků se sešlo kolem stadionu ve vršovickém Ďolíčku s vidinou, že jejich oblíbený tým definitivně dokončí cestu za titulem. Oslava se ale zatím odkládá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal trenér Slavie Jindřich Trpišovský na bezbrankovou remízu s Bohemians a odložené oslavy titulu

„Teďka převládá trochu zklamání, že jsme to nedotáhli,“ litoval záložník Lukáš Masopust a stejně na tom byli i jeho spoluhráči.

„Hráči se o tom hodně bavili, že by to chtěli mít splněný, což jsme chtěli všichni, ale na druhou stranu, a to říkám to málokdy: cíl byl neprohrát zápas, abychom si udrželi neporazitelnost,“ připomínal trenér Jindřich Trpišovský.

Rekordní motivace

Fotbalová Slavia měla ještě o jednu motivaci navíc – prodloužit sérii ligové neporazitelnosti o další dílek a osamostatnit se v historickém srovnání na prvním místě.

O rekord, který zahrnoval i československou éru, se dělila se Spartou. Tenhle cíl si můžou v Edenu odškrtnout.

| Galerii z rekordní remízy s Bohemians si prohlédněte na webu! #bohsla



️ FOTOGALERIE ➡️ https://t.co/mwmi34IUHm pic.twitter.com/bonO1dLDH1 — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) April 26, 2021

„Myslím si, že zpětně to budeme hodnotit dobře. Natáhli jsme tu šňůru na 41 zápasů, což je krásný,“ nechal Lukáš Masopust hodnocení podobných úspěchů na později.

A že se zároveň nepovedlo vyhrát na Bohemians a na první pokus potvrdit titul? „Asi už hrála roli i únava. Těch zápasů je vážně dost, jeden za druhým a je to docela náročné,“ doplnil osmadvacetiletý záložník Slavie.

Další šanci získat ligový titul dostane tým trenéra Jindřicha Trpišovského o víkendu. „Teoreticky to může dopadnout bez nás, ale chtěli bychom to spíš udělat na hřišti.“

O titulu Slavie totiž může být jasno už před utkáním proti Plzni, a to v případě, že by Sparta nevyhrála v Liberci.

F:L (PLATNÉ K 26. 4. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 29 23 6 0 75:16 75 2. Jablonec 29 18 5 6 50:29 59 3. Sparta 28 18 4 6 61:33 58 4. Slovácko 29 16 5 8 52:31 53 5. Plzeň 28 15 6 7 48:30 51 6. Liberec 29 14 7 8 40:24 49 7. Pardubice 29 13 6 10 35:37 45 8. Ostrava 29 12 8 9 41:27 44 9. Olomouc 29 9 12 8 35:31 39 10. Bohemians 1905 29 9 11 9 33:30 38 11. Karviná 29 8 9 12 31:43 33 12. Č. Budějovice 29 7 11 11 29:42 32 13. Zlín 29 8 5 16 27:43 29 14. Ml. Boleslav 29 6 9 14 35:46 27 15. Teplice 29 6 7 16 29:58 25 16. Brno 29 4 9 16 24:45 21 17. Příbram 29 4 8 17 20:58 20 18. Opava 29 3 6 20 18:60 15