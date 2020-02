Oficiálnímu podpisu nového kontraktu na tiskové konferenci v Edenu předcházelo promítání videa s Kolářovými zákroky v Lize mistrů. Právě v milionářské soutěži si pětadvacetiletý brankář na podzim udělal velmi dobré jméno, svými zákroky v základní skupině deptal i takové hráče jakými jsou Lionel Messi, Marco Reus nebo Romelu Lukaku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalová Slavia si před startem ligy pojistila gólmana Koláře, v klubu zůstává i Nezmar

„Jsem strašně rád, že jsme se domluvili na spolupráci se Slavií. Strašně to pro mě znamená, na druhou stranu je to velký závazek, protože se ode mě budou čekat jiné věci než doposud,“ říkal Kolář.

„Strašně jsem si ten klub oblíbil, mám to tu rád, mám rád lidi, kteří tu jsou kolem. Věřím, že mám klubu ještě hodně co dát,“ dodal Kolář, který se v posledních letech vypracoval mezi elitní české gólmany.

Čtení hry, zdravé sebevědomí nebo velmi dobrá hra nohama – to je jen krátký výčet hlavních předností libereckého odchovance, kvůli kterým se o něj začali zajímat i kluby ze zahraničí.

Láska až za hrob. Zesnulý fanoušek odkázal fotbalovým Bohemians sedm milionů korun Číst článek

„Nabídka, kterou jsme na něj dostali, by podle mého názoru ve finále překročila deset milionů eur, kdybychom o ní začali reálně vyjednávat. Ondra je v současnosti určitě hvězdou Slavie. Máme dohodu, že do léta 2021 nebudeme vůbec posuzovat případné nabídky, které by na něj přišly,“ říká předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, podle kterého tak Kolář ve Slavii zůstane minimálně do konce příští sezony.

Obhájce ligového titulu v zimě opustily tří významné postavy posledních let – záložníci Tomáš Souček s Josefem Hušbauerem a útočník Milan Škoda. I proto trenéra Jindřicha Trpišovského těší, že právě reprezentační brankář své místo ve slávistické kabině vyklízet nebude.

„Jeho případný odchod by byl hrozně citelný, takže jsem rád, že nám pomůže překlenout toto období. Je pro nás důležité, že Ondra zůstal, protože se stal osobností ligy a tohohle týmu a pomůže ostatním nést to břímě,“ řekl Trpišovský.

Nezmar mění pozici

Slavia také navrhla trenérovi Trpišovskému a dalším členům realizačního týmu prodloužení smlouvy o tři a půl roku s následnou oboustrannou roční opcí. Podle kouče jsou obě strany blízko dohodě. V klubu také zůstává Jan Nezmar, který změní svou funkci a už nebude sportovním ředitelem.

„Považuji za jeden z cílů v pozici předsedy představenstva tento fantastický realizační tým, který je základem našeho sportovního úspěchu, udržet ve Slavii. Chci pro to udělat maximum, mám pro to podporu akcionáře. Hovoříme o délce vzájemné spolupráce čtyři a půl roku. Doufáme, že co nejdříve dojde ke slavnostnímu podpisu smluv,“ uvedl Tvrdík.

Slezský boj o záchranu v lize: Opava sází na podporu fanoušků, Karviná marně shání posily do útoku Číst článek

Trpišovský je ve Slavii od poloviny sezony 2017/18. V minulém ročníku dovedl Pražany k zisku double - výhře v lize i domácím poháru - a na podzim s nimi postoupil do základní skupiny Ligy mistrů. Před startem jarní části této sezony vede Slavia ligu o 16 bodů.

„Jednání se vedou delší dobu, je tam více věcí. Jednání o nové smlouvě je komplexní, není to jenom o mně, ale i o lidech, kteří mi pomáhají. Za čtyři dny ale začíná liga, takže jednání za mě vede agent. Myslím, že jsme blízko (dohodě),“ uvedl Trpišovský.

V zimě se spekulovalo o tom, že ve Slavii skončí sportovní ředitel Nezmar, který do Edenu přišel z Liberce krátce před Trpišovským. Úspěšný funkcionář ve vršovickém klubu zůstane, i když v trochu jiné roli.

Novinky ohledně videorozhodčích ve Fortuna lize. Na jaře v pěti zápasech z osmi, od příští sezony na všech Číst článek

„Jsem velmi rád, že budeme pokračovat ve spolupráci s Honzou. Byla kolem toho velká diskuze. Honza vyjádřil velké přání a zájem primárně využít svoji manažerskou kapacitu v oblasti angažovanosti a řízení A-týmu a částečně B-týmu,“ uvedl Tvrdík.

„Dnes vidíme, že je to velký expert, klíčový člověk pro vyhledávání hráčů a pro spolupráci s trenérem Trpišovským a A-týmem. Každý klub v první řadě charakterizuje A-tým. V tomto kontextu budeme volit strukturu, že Honza v roli druhého viceprezidenta klubu bude mít na starosti primárně národní a mezinárodní skauting a spolupráci s A-týmem a částečně B-týmem,“ dodal Tvrdík.

Nezmarovu pozici sportovního ředitele převezme bývalý slávistický hráč a nynější člen představenstva Jiří Bílek. „Bude primárně odpovídat za mládež a akademii. Myslím, že tato symbióza mezi představenstvem klubu, viceprezidentem pro sport a sportovním ředitelem odpovědným za mládež bude funkční a umožní nám co nejlépe využít kapacity při řízení velkoklubu jako Slavia,“ řekl Tvrdík.