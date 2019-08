Střelec Bořil na plakát? ‚Maximálně vedle Standy, toho nikdo sundávat nebude,‘ zastal se Vlčka Trpišovský

Fotbalisté Slavie po dvanácti letech postoupili do základní skupiny Ligy mistrů. Historicky teprve druhé účasti v hlavní fázi soutěže výrazně pomohl obránce Jan Bořil, který v odvetě play-off gólem rozhodl o výhře 1:0 nad rumunskou Kluží. Praha 10:08 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bořil (vpravo) se raduje se spoluhráči z postupu Slavie do Ligy mistrů | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Já jsem sváteční střelec. Všichni se mi smějí, že nedávám moc gólů, a když vystřelím na bránu, tak je to do 50. řady. Také mi ale všichni říkali, že rozhodnu velký zápas. Před utkáním i v poločase mi trenéři říkali ať střílím, ať nepřihrávám, a tak jsem konečně jednou vystřelil po zemi a zaplať pánbůh, že jsem to trefil,“ radoval se po výhře fotbalové Slavie nad Kluží 1:0 obránce Jan Bořil.

Netradiční střelec navázal po dvanácti letech na Stanislava Vlčka, který tehdy dvěma góly proti Ajaxu Amsterdam rozhodl o historicky prvním postupu Pražanů do základní skupiny Ligy mistrů.

„Má Smolíčka pacholíčka, že je už dvanáct let starý, a že ho teď vyměním na plakátu,“ smál se Bořil v narážce na plachtu s legendami Slavie, která zdobí stadion v Edenu.

Vedle současného vedoucího týmu Stanislava Vlčka je na plakátě útočník Milan Škoda. „Standa říkal, že ho shodí ze stadionu ten, kdo si vymění plachtu, takže z toho byl takový nervózní,“ vyprávěl s úsměvem Škoda, který Slavii v odvetě play-off Ligy mistrů proti Kluži vedl jako kapitán.

„Já si myslím, že Standu nemá šanci nikdo sundávat odnikud. Stačí se podívat, kdo odehrál nejvíce ligových zápasů v historii, a co odvedl ve Slavii. Honza tak může být na tom povedeném plakátu maximálně vedle něj a vedle Součka,“ prohlásil trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský.

Každopádně se ale Jan Bořil díky gólu proti rumunské Kluži při postupu do základní skupiny Ligy mistrů nesmazatelně zapsal do historie pražského klubu.