Slavistické góly střílí obránci. ‚Když to budou útočníci, třeba nebude fungovat obrana,‘ říká Trpišovský

Fotbalisty Slavie čeká ve středu večer klíčový zápas Ligy mistrů. Pokud na svém stadionu porazí Inter Milán, přiblíží se účasti v jarní fázi evropských pohárů. Aby se jim to povedlo, hodilo by se jim, kdyby se gólově probrali jejich útočníci. Tým Jindřicha Trpišovského má totiž gólově produktivnější obranu. Praha 13:23 27. listopadu 2019

V moderním fotbale i obránci útočí a útočníci brání, ale ve fotbalové Slavii to zašlo až absurdně daleko. Vždyť útočníci nejofenzivnějšího týmu ligy dali dohromady jen tři góly, zatímco obránci sedm.

Stanislav Tecl vstřelil v ligových a evropských zápasech v téhle sezóně jen jediný gól a stejně jsou na tom i další hrotoví útočníci Škoda a Van Buren. Vedle jména Júsuf dokonce svítí nula. I obránci Slavie nastříleli branek víc, konkrétně sedm.

Proti Kluži a Barceloně se trefil Jan Bořil, který už vtipkuje s klubovými šéfy, že by mohl na stadionu viset jeho portrét vedle slávistických legend Puče, Pláničky nebo Šmicera.

„Je to slíbené pořád, že když dám gól, tak bych tam mohl být. Uvidíme, jestli vyhrajeme,“ říká Bořil. S mnohem menší porcí nadsázky reaguje trenér Slavie Jindřich Trpišovský, když nadhodíte střelecké trápení jeho hrotových útočníků.

Hlavně, že tým funguje

„Je to o tom, jestli je tým úspěšný, nebo ne. Nechci to zakřiknout, ale tým zatím šlape. Když se stane, že útočníci budou dávat góly, tak nám třeba nebude fungovat obrana, protože oni zase odvádějí spoustu práce, která není vídět.“

Španělé v roce 2012 i bez hrotových útočníků vyhráli mistrovství Evropy, jejich tehdejší trenér Vicente Del Bosque do základní sestavy ve většině zápasů žádného nezařadil. Také Jindřich Trpišovský už tuhle možnost v Lize mistrů několikrát vyzkoušel a prý se to může stát i dnes proti Interu.

„Varianta to je, ale každý ten zápas na evropské i domácí scéně je trochu odlišný a potřebujete do něj jiné typy hráčů. Koukáme na video a probíráme různé možnosti, abychom měli na hřišti to, co budeme nejvíce potřebovat k úspěchu.“

Ať už přijde, nebo nepřijde, a ať už se útočníci sešívaných konečně zase trefí, nebo ne, uslyšíte o tom na Radiožurnálu v přímém přenosu utkání Ligy mistrů Slavia-Inter. Ten začíná ve 21 hodin.