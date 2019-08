‚V Edenu bych rád viděl Ronalda.‘ Bývalý hráč a kouč Slavie Cipro by v Lize mistrů přál sešívaným Juventus

Fotbalisté Slavie porazili v odvetě play-off Ligy mistrů rumunskou Kluž 1:0 a po dvanácti letech se opět objeví v hlavní fázi nejprestižnější klubové soutěže. Los jejích skupin začne ve čtvrtek v 18 hodin v Monaku. Na koho můžou sešívaní narazit? Praha 14:12 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér František Cipro | Foto: Dominik Bakeš / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Slavia bude při losu až ve čtvrtém výkonnostním koši, to znamená, že papírově nejslabší soupeře mít ve skupině nebude. Naopak je téměř jisté, že narazí minimálně na jeden velkoklub. V prvním koši je třeba Liverpool, Barcelona, Manchester City nebo Bayern Mnichov. V tom druhém zase Real Madrid nebo Dortmund. No a ve třetím se skrývá například Inter Milán nebo Lyon, takže o prestižní soupeře rozhodně není nouze.

Sen se stal skutečností. Slavia porazila Kluž 1:0 i v odvětě a po dvanácti letech postoupila do Ligy mistrů Číst článek

Působení sešívaných jistě bedlivě sledoval také bývalý hráč a později také trenér vršovického klubu František Cipro.

Co jste říkal na ten závěrečný dvojzápas s Kluží? Když se podíváme na výsledek, tak dvě výhry 1:0 napovídají, že to Slavia zvládla zkušeně.

Samozřejmě to vypovídá o momentální síle Slavie, která se dostala do takového stavu, že může hrát s kýmkoliv v Evropě a je to aktuálně velmi vynikající mužstvo.

Co si myslíte, že je zásadní příčinou zlepšení Slavie? Nové vedení, trenér Trpišovský, relativně stabilizovaný kádr, nebo je v tom ještě něco jiného?

Je v tom spousta věcí, ty hlavní jste právě vyjmenoval. Já si myslím, že příchodem nového vlastníka se Slavia ekonomicky zmátořila a poté se dostala i po této stránce na úroveň špičkových evropských klubů. Pak také příchod trenéra Trpišovského, některých nových hráčů, široký kádr s kvalitními hráči… Takže toto všechno dohromady.

Slávisté se svého soupeře pro základní skupinu dozví ve čtvrtek po šesté hodině večer. Koho byste svému bývalému klubu přál do skupiny a proč?

Já bych přál Slavii hlavně hodně atraktivní skupinu. Pokud bych si ale mohl někoho přát, tak bych rád viděl v Edenu Ronalda, tedy Juventus.