Byly to strašné pocity, když jsme hráli o sestup, vzpomíná kapitán Škoda na nedávnou historii Slavie

Dvanáct let trvalo fotbalistům Slavie, než znovu postoupili do Ligy mistrů. Za tu dobu stihli získat čtyři tituly a dva domácí poháry, zahrát si čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea. Kromě úspěchů si toho ale sešívaní i jejich fanoušci dost vytrpěli. Praha 15:32 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost z gólu Milana Škody | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Ne pokaždé byla vyhlášená děkovačka Slavie takhle hromová jako tomu je v posledních zápasech, a především ve středečním zápase s Kluží, kdy sešívaní vybojovali postup do základní skupiny Ligy mistrů. Skanduje se v ní: ‚Vždycky jsme s váma, po výhře, po prohře.‘

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příběh fotbalové Slavie

Před pěti lety zněla po zápasech Slavie častěji v tom druhém případě, po porážkách. Sešívaní tehdy málem sestoupili, dokonce si ani v posledním ligovém kole nedokázali potřebné vítězství uhrát sami a udrželi se jen díky tomu, že zaváhala i konkurenční Olomouc.

„Když jsme hráli se Slavií o sestup, tak to byly strašné pocity. Samozřejmě hrozně těžké bylo, když jsme věděli, že se nám nedaří vůbec nic. Jeli jsme tam (do Ostravy) a řekli si, že to prostě zvládneme, máme to ve svých rukách. Dostali jsme tam ale 2:0, tak to bylo hrozné, to se Slavií nejde,“ vzpomíná nynější kapitán Milan Škoda.

To ale nebyl konec všem útrapám. Když už se slávisté zachránili sportovně, přišly velké finanční problémy. Klub byl na pokraji krachu.

‚V Edenu bych rád viděl Ronalda.‘ Bývalý hráč a kouč Slavie Cipro by v Lize mistrů přál sešívaným Juventus Číst článek

V té době zrovna zvažoval nabídku z Edenu obránce Jan Bořil: „Bylo to těžké rozhodování. Přemlouvala mě hlavně manželka, abych šel do Slavie, protože je to velký klub s ohromnou historií, a říkala, že i když se cokoliv stane, tak Slavii prostě někdo koupí a určitě tento klub nezanikne.“

Minimálně prozatím měla paní Bořilová pravdu. Čínští majitelé napumpovali do Slavie stovky milionů korun, díky kterým se kádr postupně skoro úplně změnil. Dva tituly, čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea nebo postup do Ligy mistrů, to je vizitka éry s čínskými znaky na dresech.

A nemusí to být všechno. „My chceme ve skupině uspět,“ říká Bořil. A to nejen v boji o třetí příčku, tedy o účast v jarní fázi Evropské ligy.

„A proč ne o první? Fotbal nemá logiku. Už jsme se utkali s Chelsea a dalšími a ukázalo se, že s nimi umíme hrát, takže my se nikoho nebojí,“ říká Jan Bořil před losem, který může fotbalistům Slavie přidělit i Barcelonu, Real Madrid, Liverpool nebo Juventus.