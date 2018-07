Přímo o titul jsem nikdy nehrál, těší se Trpišovský. Škoda by chtěl víc zápasů ve středu

Po slabších letech si poslední dvě sezony fanoušci fotbalové Slavie užívali boje o čelo tabulky. Obhajoba titulu se sice nepodařila, ale klub z Edenu má znovu možnost postoupit do základní skupiny Ligy mistrů. Právě úspěch v evropských pohárech a ligový titul jsou cíle Slavie pro novou sezonu. Praha 16:35 18. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský a Milan Škoda na tiskové konferenci před novou sezonou | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Po předminulé sezoně skandovali fotbalisté Slavie na tiskové konferenci, ve chvíli, kdy polévali vodou tehdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého. Oslavy ligového titulu si ale v květnu nezopakovali. A před novým ročníkem mají jasný cíl – vrátit pohár zpět do Edenu.

„Z mého pohledu bylo nejlepší umístění třetí místo v lize, přímo o titul jsem nikdy nehrál, tak je to pro mě něco nového, obrovská výzva. Od lidí, co byli součástí tažení před dvěma lety, cítím, jak moc by to chtěli zopakovat. Hrozně se na to těším,“ říká na Radiožurnálu trenér Jindřich Trpišovský, který zažil ve Slavii první letní přípravu.

V nadcházející sezoně bude mistrovský titul obhajovat Plzeň. A právě Viktoria se Spartou mají být podle slávistického útočníka Milana Škody zase největšími soupeři v boji o první místo.

„Asi je to furt mezi námi třemi. A my si věříme. Myslím, že máme výborný tým, fantastické fanoušky, skvělou historii, takže si myslím, že můžeme titulu udělat,“ tvrdí kapitán Slavie a dlouhodobě nejlepší střelec.

K titulu v nadcházející sezoně ale povede složitější cesta. Liga se bude hrát novým hracím systémem, po 30 kolech ještě přijde nadstavbová část – skupina o titul. Proto se začíná dřív a hrát se bude víc v prosinci a v únoru.

„Jsem rád, že je víc zápasů, ale termíny jsou fakt blbé. Spíš bych si představoval, že tam budou vložené středy, ale asi je těžké to dát dohromady. Hlavní je, že je víc zápasů,“ přemýšlí Milan Škoda.

Dresy připomenou 100 let republiky

„On je rád, že je víc zápasů, protože chce překonat své gólové mety. Je rád, že mu přibyly zápasy,“ hecoval Milana Škodu na předsezonní tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský.

Sešívaní vstoupí do nové sezony v pozměněné barevné kombinaci. Ke klasickému červenobílému dresu přibývají modré stulpny. Dohromady má souprava připomínat sté výročí založení republiky.

Slavia vstoupí do nového ligového ročníku v neděli v Olomouci a ještě před bojem o základní skupinu Ligy mistrů ji čekají domácí zápasy s Karvinou a Opavou. Nezapojí se do nich ale Mick van Buren, který si v tréninku zlomil nohu.

Slavia vstupuje do nové sezony v historické trikoloře! Červená, bílá a modrá. Tato kombinace bude Slavii provázet v celém ročníku!

ℹ️ na webu: https://t.co/HYr0hdM75M

https://t.co/K2CcGBIifX#spolupisemehistorii pic.twitter.com/IpIBSE2RQJ — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 18 July 2018