Skotským Hearts přijde sestup v nespravedlivý. Zlámalův tým se chce bránit soudní cestou

„Žádný klub by neměl v době pandemie koronaviru nespravedlivě pykat,“ uvedl edinburský klub v prohlášení. „Právní kroky sice jsou časově i finančně náročné, ale účast v lize má pro klub větší cenu.“

Fotbalová liga ve Skotsku skončila. Titul slaví Celtic, český brankář Zlámal s týmem sestupuje Číst článek

O konečném pořadí soutěže rozhodl bodový průměr a Hearts ztráceli na předposlední Hamilton čtyři body. Titul získal podeváté za sebou Celtic Glasgow. Hearts doufají, že by ještě mohl být schválen návrh na rozšíření soutěže z 12 na 14 týmů.

„Zbývalo osm kol do konce, to je 24 bodů a je prostě nefér, že nás odsoudili k sestupu,“ řekl Zlámal deníku Sport.

„Zarazilo mě, že nebyl tlak na dohrání soutěže. V Německu už se začalo, v Česku se bude hrát další týden, ale ve Skotsku je vše jinak. Nerozumím tomu. Hráči by se dali otestovat a osm kol není moc. Pak by to bylo opravdu spravedlivé,“ uvedl bývalý brankář Olomouce, Slavie, Bohemians, Liberce či Zlína. V klubu má smlouvu ještě na rok a chystá se ve Skotsku pokračovat.