Celtic těsně zvítězil v Old Firm derby, Gerrard na lavičce Rangers poprvé prohrál

Bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace Steven Gerrard zažil první porážku v trenérské kariéře. Glasgow Rangers v derby s Celticem ve čtvrtém kole skotské ligy prohráli 0:1. Prestižní zápas rozhodl po hodině hry francouzský záložník Olivier Ntcham.

První jsou Hearts s českým brankářem Zdeňkem Zlámalem, kteří si sobotní výhrou 4:1 nad St. Mirrenem udrželi stoprocentní bilanci a mají tříbodový náskok na Celtic.

Kořeny souboje sahají do 16. století, kdy sice fotbalové kluby neexistovaly, ale kdy se začala měnit skotská společnost.

„Rozvoj průmyslu způsobil masivní irskou imigraci do centrálního Skotska. To vyvolalo kulturní rozdíly a také protikatolické, případně protiprotestanské nálady, které se projevily na pracovištích, v místní politice a ovlivnily i život ve společnosti, do které fotbal patří. Nepřátelství mezi kluby je po celém Skotsku, ale v Glasgow byly tyto rozdíly obrovské," vysvětlil agentuře AFP Duncan Morrow zabývající se politikou na Universitě v Ulsteru.

Když jdete k domácímu stadionu Rangers, připadáte si jako v chudší čtvrti. S klubem byli vždy spjatí tradiční Skotové, protestanti, kteří volili konzervativce. U domů sem tam vlají vlajky unionistů - však také jejich klub hraje v modrých dresech a zpívá o tom ve své hymně.

Výběr školy podle klubu

Naproti tomu v zelenobílé kombinaci je vždy na domácím hřišti Celtic, klub katolických irských přistěhovalců podporující Labour party. Jeho stadion je na opačném břehu řeky Clyde v průmyslové části města.

Stejně jako Rangers dlouhá léta drželi tradici, že za ně nebude hrát katolík, byly výjimkou i svatby mezi rodinami fandícími oběma klubům a rodiče fandící jednomu či druhému klubu pečlivě zvažovali, do které školy svého potomka dát.

I když se některé rozdíly v současné době stírají, má utkání Celticu proti Rangers obrovský náboj. Nově ho zažil i Steven Gerrard, který se stal trenérem Rangers

„Mým cílem je vytvořit vítězný tým. Takový, který je schopný hrát proti každému o vítězství a na který budou fanoušci hrdí. Až se nám to podaří, těšíme se na každou výzvu od Celticu, nebo ostatních týmů skotské ligy, případně z Evropy," říkal na jaře Steven Gerrard, který v Rangers začal svou trenérskou kariéru a do nedělního poledne neprohrál ani jeden ze 14 zápasů.

Steven Gerrard blahopřeje Brendanu Rodgersovi | Foto: Russell Cheyne | Zdroj: Reuters