Měl jsem v hlavě hattrick, beru to jako velkou chybu, vyčítal si Souček neproměněnou penaltu

„Jsem hlavně rád, že na ligový zápas přišlo 18,5 tisíce lidí, že padají góly, že jsou šance, protože to je svátek, aby v Česku přišlo na fotbal tolik lidí. To pro nás bylo to hlavní moto, abychom hráli až do konce, co nejlépe a abychom lidem něco ukázali za to, že přišli,“ těšila slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského mimo jiné výborná divácká návštěva.

A domácí fanoušci hodně oslavovali během zápasu i po něm kapitána pražského týmu, který dal dva góly. A Tomáš Souček mohl dát ještě o jeden gól víc, příležitost k tomu měl ideální, kopal totiž penaltu. Jenže ji neproměnil...

„Měl jsem v hlavě hodně ten hattrick a ne situaci, na kterou jsem šel. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Musím na to být víc koncentrovaný, beru to jako velkou chybu,“ sebekriticky prohlásil Souček.

Jinak ale měl Souček hlavně důvody ke spokojenosti. Slavia drží vítěznou domácí sérii, nejméně do pondělí udrží svůj náskok v čele tabulky a navíc vrátila v lize Baníku středeční pohárovou porážku z Ostravy. Tentokrát nastoupila ve skoro nejsilnější sestavě a hostující trenér Bohumil Páník vyzdvihl hlavně jednoho hráče.

„Hlavně nastoupil Souček, což je vlastně klíč celé Slavie. Je to výjimečný hráč, který umí hrát nejen v prostoru defenzivní šestky, ale řídí i rozehrávku, a hlavně střílí góly,“ říkal Pánik.

Ostrava dostala od Tomáše Součka dva, Slavia vyhrála celkově 4:0 a může se chystat na úterní zápas Ligy mistrů v Barceloně.