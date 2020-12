Narušilo to regulérnost ligy, stěžoval si trenér Bohemians Klusáček na zrušenou karanténu Slavie

Slavia porazila ve 13. kole Fortuna ligy ve vršovickém derby doma Bohemians 2:1 díky brankám Abdallaha Simy a Lukáše Provoda. Trenér hostí Luděk Klusáček si ale po utkání stěžoval na nepřehlednou situaci ohledně testů na koronavirus v kádru Slavie. Slávisté byli v týdnu v karanténě a přišli o zápas se Zlínem, opakované testy ale nákazu vyvrátily a úřadující mistr mohl v neděli nastoupit. To podle Klusáčka narušilo regulérnost ligy. Praha 22:09 20. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Bohemians Luděk Klusáček. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„To, co se dělo v týdnu, narušilo regulérnost ligy. Hodně nás to nažhavilo, bohužel se nám to nepodařilo přetavit ve sportovní výsledek na hřišti,“ říkal po zápase Luděk Klusáček.

Sešívaní nejdřív během týdne museli do karantény a nemohli nastoupit k zápasu se Zlínem, opakované testy ale nákazu vyloučily a pražská hygiena jim karanténu zrušila. Slávisté tak nakonec proti Bohemians nastoupili, navíc v plné síle.

„Měli jsme velkou motivaci, nejen ze sportovního hlediska tím, že je to derby. Ale i z pohledu zákulisí,“ dodal Klusáček.

Podle kouče Slavie Jindřicha Trpišovského ale turbulentní změny ohledně karantény výhodou nebyly.

„Slova trenéra Bohemians nechci komentovat. Jestli si někdo myslí, že jsme získali nějakou výhodu, tak se plete. Týden jsme netrénovali, několik dní nevěděli, jestli jsme své blízké nevystavili nákaze. Rozhodně to pro nás nebylo nic příjemného,“ řekl Trpišovský.

„Budeme jen raádi, když se i LFA (Ligová fotbalová asociace) připojí k šetření orgánů hygieny a akreditace. Nás to obrovsky poškodilo. Jestli kdokoliv vidí výhodu v tom, že týden netrénujete, chodíte po testech a stresujete se o své rodiny, je blázen,“ dodal na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.