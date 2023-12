V Ostravě se nevyhrává lehce, oddechl si kapitán Slavie Bořil. Gól dal po více než třech letech

Bořil hrdinou utkání v Ostravě. Tak by se ve zkratce dal popsat ligový souboj Slavie s domácím Baníkem. Vršovický tým totiž prohrával v 19. kole 1:2, ale nakonec díky gólu kapitána zvítězil 3:2 a úspěšně tak zakončil podzimní část sezony. Právě na Městském stadionu ve Vítkovicích se přitom Jan Bořil v dubnu vrátil po roce a půl a operaci kolena. A dnes tam vstřelil i první ligový gól po více než třech letech Ostrava 7:34 18. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista pražské Slavie Jan Bořil v souboji s ostravským Ladislavem Almásim | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: Profimedia

„Jsem rád, že jsem klukům pomohl gólem, a že jsme to otočili. Jsem rád, že jsme tu vyhráli, protože tady se nevyhrává lehce. Baník ukázal, že má velkou kvalitu. My jsme šli na morál, díky bohu, že jsme ten zápas vyhráli,“ říkal po možná trochu bláznivém utkání Jan Bořil.

Slavia šla totiž ve 26. minutě do vedení 1:0, ale za další minutu bylo srovnáno a za další dvě Baník vedl 2:1.

„Bylo to otevřené. Oba celky nahazovaly balóny, nedalo se moc kombinovat. Hřiště nebylo mokré, kousalo se to, skákalo to. Hráli jsme jednoduše, ale když jsme šli do druhého poločasu, tak jsme si řekli že budeme hrát trpělivě. Hráli jsme dobře, vypadli jsme na minutu, když jsme dostali dva góly. Potom jsme si pomohli standardní situací a tím jsme rozhodli,“ chválí tým Bořil.

Vítězný gól v 59. minutě krátce řešilo i video, zda míč po Bořilově doklepnutí přešel ve vzduchu brankovou čáru. Ale sudí Karel Rouček hned ukazoval, že se Slavia může radovat. I podle Bořila to bylo jasné.

„Byl jsem u toho, hned jsem zvedal ruce. Jen jsem se bál, aby to viděl i pomezní a video rozhodčí. Ale já jsem hned věděl, že je to gól,“ popisoval kapitán Slavie.

A tak si mohl vzpomenout na dubnové utkání na stejném stadionu, kdy se vracel po těžkém zranění a pauze osmnácti měsíců.

„Samozřejmě, že jsem si vzpomněl, ale i na další zápasy, které jsme tu třeba remizovali. Pamatuju, když Baník šel do deseti a otočil. Vše jsem vnímal a jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si krajní obránce. A podzim Slavie v ligové soutěži, tuzemském poháru a také Evropské lize může hodnotit spokojeně.

„Mohli jsme mít více bodů a více gólů, ale můžeme být rádi, že se držíme tam, kde jsme. Postoupili jsme z prvního místa skupiny Evropské ligy, tam chceme dojít co nejdále. Hrajeme i český pohár, a samozřejmě titul - to je náš cíl,“ říká Bořil.

V ligové tabulce přezimuje Slavia druhá za Spartou, ale má zápas k dobru a celkově získala v osmnácti utkáních 45 bodů a základní skupinu Evropské ligy vyhrála před AS Řím.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 17. 12. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 19 16 2 1 47:13 50 2. Slavia 18 14 3 1 35:13 45 3. Plzeň 18 11 2 5 45:25 35 4. Slovácko 19 10 5 4 27:19 35 5. Olomouc 18 8 4 6 28:23 28 6. Ostrava 18 8 3 7 27:20 27 7. Mladá Boleslav 19 8 3 8 35:33 27 8. Liberec 19 6 7 6 28:29 25 9. Bohemians 1905 19 6 5 8 15:24 23 10. Teplice 18 5 5 8 16:20 20 11. Jablonec 19 4 8 7 18:26 20 12. Hr. Králové 19 5 5 9 21:30 20 13. Pardubice 18 4 4 10 15:25 16 14. Karviná 18 4 3 11 20:31 15 15. Zlín 18 3 5 10 22:42 14 16. Č. Budějovice 19 3 2 14 15:41 11