Kúdela se po odpykání trestu vrátí proti Legii do sestavy Slavie, Bořil řešil přestup do Řecka

Fotbalista Slavie Ondřej Kúdela se těší na návrat do evropských pohárů. Čtyřiatřicetiletý reprezentační obránce si odpykal desetizápasový trest v mezinárodních soutěžích za údajnou rasistickou urážku protihráče v březnovém osmifinále Evropské ligy proti Rangers a s Pražany ho ve čtvrtek čeká odveta 4. předkola Evropské ligy ve Varšavě proti Legii. Po zranění se vrací i kapitán Jan Bořil, o kterého se v létě zajímal PAOK Soluň. Vídeň 20:31 25. srpna 2021

„Musím říct, že se hodně těším. Pokud dostanu důvěru, budu za to rád a budu se snažit odvděčit tím nejlepším možným způsobem. Věřím, že to zvládneme,“ řekl Kúdela ve videu na youtubeovém kanálu Slavie.

V této sezoně zatím odehrál tři soutěžní zápasy v rámci ligy. „S Ondrou v sestavě jsme v téhle sezoně ještě nedostali gól. Hodně pomáhá naší rozehrávce, bylo to vidět už doma s Baníkem. Hodně mluví a řídí si hráče před sebou. Hráči, co jsou vzadu a mají hru před sebou, mají větší vliv na organizaci týmu než hráči nahoře,“ uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pražané půjdou do odvety s Legií po domácí remíze 2:2. „Chtěli jsme vyhrát, ale to se nám bohužel nepodařilo. Ale aspoň se neprohrálo, což je důležité. Navíc se teď zrušilo pravidlo o gólech venku, už se nepočítají jako za dva. Takže o to je to lepší,“ přemítal Kúdela.

Nabídka za Bořila

Třicetiletý kapitán Pražanů překonal zdravotní potíže po mistrovství Evropy a do odvety ve Varšavě je připraven naskočit. Přiznal ale, že ve hře byl nedávno přestup do řeckého PAOK Soluň.

„Je pravda, že PAOK se hodně zajímal, dokonce přišla i nabídka. Ale po konzultaci s bossem (šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem) jsme se rozhodli, že tady ještě zůstanu,“ řekl Bořil na tiskové konferenci.

V úvodu sezony nehrál kvůli zranění po Euru, už se ale dal do pořádku a nastoupil o víkendu v lize při výhře 4:0 nad Ostravou. „Během dovolené jsem marodil, pak jsem do toho i trochu trénoval a pak se to zase zhoršilo. Takže takové střídavě oblačno. Bylo to takové specifické, ale dal jsem se do kupy. Jsem rád, že už můžu být zase na hřišti a můžu klukům pomoct,“ uvedl Bořil.

Důležitost dvou ze služebně nejstarších hráčů Slavie si uvědomuje i kouč Trpišovský. Podle něj by mohlo být defenzivní duo klíčem k úspěchu.

„Ondru Kúdelu a Honzu Bořila trénujeme pátý rok. Jsou to hráči z defenzivy, kde jsme měli letos v evropských zápasech problém. Někdy je v těžkých zápasech důležitější mentální stránka a nastavení hráče víc než technické schopnosti. Ne, že by je oni neměli, ale k tomu mají ještě určitý X faktor. Navíc přes ně umíme změnit i průběh zápasu,“ popsal trenér Slavie.

