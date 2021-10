‚Zoufalost, stydím se za první poločas.‘ Trpišovský si po prohře v Rotterdamu nebral servítky

Do Rotterdamu dorazily stovky fanoušků z Prahy, ale v zápase Konferenční ligy tam neviděli tu Slavii, na kterou jsou zvyklí z domácích utkání. Feyenoord českého mistra v první půli srazil na kolena, a zaslouženě zvítězil 2:1. A trenér Slavie byl pak nebývale kritický. Rotterdam (Nizozemsko) 7:03 1. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Jindřich Trpišovský | Foto: Peter Dejong | Zdroj: AP/ČTK

„Katastrofální výkon. Byli jsme hodně slabým sparing partnerem," zaznělo na pozápasové tiskové konferenci.

V sálech pro tiskové konference Jindřich Trpišovský v posledních letech přitom obvykle zažíval docela příjemné pozápasové chvilky, vždyť Slavia většinou vítězí, a když už na evropské scéně padne, trenér nemá zase tolik důvodů střílet do vlastních řad. Jenže v Rotterdamu byli Pražané jako vyměnění, a úplně jiná tentokrát byla i slova Trpišovského.

„Zoufalost, stydím se za to, co jsme v první půli předvedli, to byl den otevřených dveří. Připadal jsem si tu jako Petr Uličný, který mi jednou říkal, že kdyby ho nedrželi asistenti, tak má vystřídáno v páté minutě," řekl trenér Slavie novinářům.

Až tak špatné to se Slavií v první půli bylo. Trpišovský rozhodně měl co říct svým svěřencům, a nebylo by to v příjemném duchu, jenže před čtyřiceti tisícovkami diváků, kteří o sobě pořádně dávali vědět, to prostě nešlo.

Fanoušci Feyenoordu Rotterdam | Foto: Peter Dejong | Zdroj: AP/ČTK

„Byl tu strašný řev a spousta věcí nebylo už na patnáct metrů slyšet. V některých situacích se bojíme hrát. Nepochopím, že jsme byli tak bázliví, hrozně jsme podlehli místnímu prostředí a to mě mrzí," řekl Trpišovský.

Jako by se slávistům v souboji s Rotterdamem rozklepala kolena. Teď je potřebují zase zpevnit a dodat si trochu kuráže, protože už v neděli je čeká ligové derby se Spartou.