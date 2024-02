Fotbalisté Teplic do ligového jara vstoupili výhrou nad Zlínem, Hradec a Bohemians remizovali 2:2

Fotbalisté Teplic v 20. kole první ligy zdolali na svém hřišti 2:1 Zlín. Domácím zařídil vítězství v úvodním utkání jarní části sezony dvěma góly v 36. a 62. minutě útočník Daniel Fila. Pražští Bohemians 1905 v úvodu jarní části sezony zachránili v Hradci Králové remízu 2:2 díky dvěma gólům střídajícího Jana Shejbala ze závěrečné desetiminutovky. Hradec Králové 18:00 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Erik Prekop z Bohemians a Michal Leibl z Hradce Králové ve vzájemném souboji | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

Teplice - Zlín - 2:1

Domácí kouč Zdenko Frťala zařadil do základní sestavy i zimní posily z pražské Slavie obránce Ondřeje Kričfalušiho a levého halfbeka Alberta Labíka. Na hrotu útoku Zlína nastoupil host ze Sparty Tomáš Schánělec a ve středu pole zahájil zápas ghanský záložník Cletus Nombil.

Úvodní půlhodina zápasu nabídla nervózní fotbal plný nepřesností a osobních soubojů. První šance i střela na bránu přišla až v 36. minutě, a hned se změnilo skóre. Centr Michala Bílka propadl na zadní tyč k Filovi, který zblízka z voleje zakončil.

Navzdory vytrvalému dešti a těžkému terénu se úroveň hry po změně stran zvedla. Zlínští poprvé prověřili Tomáše Grigara v 58. minutě, ránu Tomáše Slončíka z přímého kopu vyrazil domácí brankář na roh.

Ten hosté rozehráli nakrátko, míč se dostal znovu ke Slončíkovi a devatenáctiletý záložník přesnou střelou z 20 metrů zaznamenal druhou trefu v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže. Čtvrtý ligový zásah v kariéře oslavil před sektorem pro hostující fanoušky, které ale byl dnes zcela prázdný.

V 62. minutě Gning na pravé straně obral o míč kamerunského stopera Josse Didibu, prudkou přihrávkou do malého vápna našel Filu a ten do prázdné brány pohodlně vrátil domácím vedení. Útočník reprezentace do 21 let, který na severu Čech hostuje ze Slavie, se čtvrtým gólem v ligové sezoně posunul do čela týmové tabulky střelců.

„Ševci“ si v závěru utkání už žádnou gólovou šanci nevypracovali. Vzájemný zápas tak počtvrté v řadě skončil výsledkem 2:1 pro domácí mužstvo.

Hradec Králové - Bohemians 1905 2:2

V úvodu dvakrát zahrozili Bohemians, ale Jan Kovařík nejprve ve skluzu zamířil vedle a poté trefil brankáře Adama Zadražila, který si odbyl debut v nejvyšší soutěži. Na druhé straně domácí Jakub Kučera hlavou nepřekvapil bývalého královéhradeckého gólmana Michala Reichla.

Východočeši ve 32. minutě otevřeli skóre. Po odvráceném rohu Lukáš Čmelík nacentroval do šestnáctky a Filip Čihák se prosadil razantní hlavičkou.

Domácí mohli krátce po přestávce přidat druhý gól, ale Daniel Vašulín pohotovou ranou těsně minul. Branku Pražanů později netrefil ani Michal Leibl, jenž hlavičkoval nepřesně.

Hradec Králové zvýšil na konci 74. minuty. Po dalším centru aktivního Čmelíka prodloužil Horák z hraniční ofsajdové pozice míč na Vašulína, domácí útočník zblízka snadno zakončil a dočkal se třetího gólu v ligovém ročníku.

Jenže poté Bohemians předvedli velký návrat do zápasu. Shejbal nejprve v 80. minutě zakončil pohlednou akci Milana Ristovského a Michala Berana a za tři minuty střídající záložník vyrovnal umístěnou střelou po přihrávce severomakedonské posily Ristovského. Shejbal, jenž v minulosti působil v Hradci, v nejvyšší soutěži skóroval poprvé od prosince 2021.

Čmelík mohl v nastaveném čase zařídit domácímu týmu vítězství, ale o kousek přestřelil. Bohemians venku naplno bodovali v jediném z posledních osmi ligových zápasů a získali tam jen 11 z celkových 24 bodů v ročníku.

20. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - FC Zlín 2:1 (1:0)

Branky: 36. a 62. Fila - 59. Slončík. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Lakomý - Berka (video). ŽK: Labík - González. Diváci: 3086.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Kričfaluši, Knapík, Mičevič - Bílek (78. Urbanec), Mareček, Trubač (90.+1 Hronek), Beránek, Labík - Fila (78. Jásir), Gning (86. Čerepkai). Trenér: Frťala.

Zlín: Dostál - Cedidla, Kolář, Didiba, Fantiš (55. González) - Bužek, Nombil (55. Slončík) - Vukadinovič (84. Reiter), Janetzký (68. Ikugar), Bartošák - Schánělec (84. Pidro). Trenér: Červenka.

Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 2:2 (1:0)

Branky: 32. Čihák, 74. Vašulín - 80. a 83. Shejbal. Rozhodčí: Radina - Váňa, Pfeifer - Kocurek (video). ŽK: Čmelík, Leibl - Hůlka, Hybš, Veselý (trenér), Shejbal.

Sestavy:

Hradec: Zadražil - Harazim, Čihák, Leibl - Čmelík, Kučera, Kodeš, Horák - Šašinka (66. Pudhorocký), Pilař (79. Krejčí) - Vašulín. Trenér: Kotal.

Bohemians: Reichl - Křapka, Vondra, Hybš - Köstl (67. Mužík), Hůlka, Beran (90.+7 Kadlec), Kovařík - Kozák (90.+2 Huf), Prekop (67. Shejbal) - Ristovski (90.+7 Jindřišek). Trenér: Veselý.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 11. 2. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 20 17 2 1 50:13 53 2. Slavia 18 14 3 1 35:13 45 3. Plzeň 19 11 3 5 46:26 36 4. Slovácko 20 10 5 5 28:21 35 5. Olomouc 19 8 4 7 28:25 28 6. Mladá Boleslav 20 8 4 8 36:34 28 7. Liberec 20 7 7 6 30:29 28 8. Ostrava 19 8 3 8 27:23 27 9. Bohemians 1905 20 6 6 8 17:26 24 10. Teplice 19 6 5 8 18:21 23 11. Hr. Králové 20 5 6 9 23:32 21 12. Jablonec 19 4 8 7 18:26 20 13. Pardubice 19 5 4 10 17:26 19 14. Karviná 19 4 3 12 20:34 15 15. Zlín 19 3 5 11 23:44 14 16. Č. Budějovice 20 4 2 14 18:41 14