‚Cítím se dobře, protože se vyhrává.‘ Dvougólový střelec Kuchta táhl Slavii k vysoké výhře v Opavě

Fotbalisté Slavie prodloužili ligovou neporazitelnost na osm zápasů, když na hřišti Opavy vyhráli 6:0 a upevnili svou pozici na čele tabulky.

„Cítím se dobře, protože se vyhrává a pomáhám mužstvu. Jsem rád, že jsme to přetavili v góly, kluci si mě našli, já jsem dal dva góly a uklidnilo se to,“ říká slávistický útočník Jan Kuchta, který se na opavském hřišti prosadil dvakrát během pěti minut a dodal tak Pražanům klid.

‚Ukradený‘ gól

Svůj druhý gól v uvozovkách sebral spoluhráči Nicolaemu Stanciuovi. Rumunský záložník ve skluzu nasměroval míč za záda opavského gólmana Fendricha, ale Kuchta balon stejně pro jistotu sám doklepl do sítě.

„V kabině jsme se tomu zasmáli. Já jsem byl rád, že jsem nebyl v ofsajdu a ten gól platil. Jsem takovej, jsem útočník a jsem hladovej. Mohl jsem mu to nechat, ale sežral jsem to hamounsky, on má aspoň asistenci, tak je taky rád,“ popisoval gólovou situaci Kuchta.

Mladý slávistický útočník se začíná ve Slavii etablovat a v listopadu se stal stabilním členem základní sestavy. Důvěru zatím trenérovi splácí. V posledních třech utkáních nastřílel 4 branky a o místo v základu se tak nebojí.

„Samozřejmě jsem šťastnej, že teď hraju, že jsem se dostal do sestavy. Parťáci ve Slavii v útoku jsou ale skvělí a přejeme si navzájem.“ Dodává Jan Kuchta.

Třiadvacetiletý útočník se dostal do formy zápasem Evropské ligy proti Nice. Francouzského soupeře tehdy Slavia porazila 3:2 a Kuchta k výhře přispěl dvěma góly. Stejně jako teď v Opavě.

F:L (PLATNÉ K 22. 11. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 8 7 1 0 26:2 22 2. Sparta 7 6 0 1 21:9 18 3. Olomouc 8 5 2 1 14:7 17 4. Plzeň 7 5 1 1 19:11 16 5. Jablonec 8 4 1 3 12:8 13 6. Liberec 8 4 1 3 13:10 13 7. Pardubice 8 4 1 3 9:10 13 8. Karviná 8 3 3 2 9:11 12 9. Slovácko 7 3 2 2 10:7 11 10. Bohemians 1905 7 3 1 3 10:9 10 11. Zlín 7 3 0 4 10:11 9 12. Ostrava 7 2 2 3 10:7 8 13. Ml. Boleslav 8 2 2 4 10:13 8 14. Teplice 8 2 0 6 9:17 6 15. Opava 8 1 2 5 6:18 5 16. Brno 7 1 1 5 6:17 4 17. Č. Budějovice 6 0 3 3 5:14 3 18. Příbram 7 0 1 6 4:22 1