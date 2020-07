Hušbauer definitivně opouští Slavii a míří do zahraničí, Bičík bude ve Spartě trénovat brankáře

Fotbalisty pražské Slavie po čtyřech a půl letech opouští záložník Josef Hušbauer. S ligovým mistrem ve čtvrtek na startu letní přípravy neodjel na soustředění do Rakouska a míří na zahraniční angažmá. Červenobílí o tom informovali na svém webu. V konkurenční Spartě zase definitivně končí v 39 letech hráčskou kariéru brankář David Bičík. Ten bude nově v letenském klubu spolu Michalem Špitem vést gólmany. Praha 17:14 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Hušbauer přestoupil do Slavie po podzimní části sezony 2015/16. Od té doby s ní vyhrál 3 ligové tituly. | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Profimedia

Hušbauer už na jaře hostoval v Dynamu Drážďany, s nímž sestoupil z druhé německé ligy. V Edenu měl smlouvu ještě do příštího léta, ale Slavii opouští už nyní a přestoupí do zahraničí. Mělo by jít o celek z Kypru.

„Je to nová výzva, další motivace. Těším se moc. Doufám, že už mi taky do třetice konečně vyjde to zahraniční angažmá, protože u prvních dvou to tak nebylo. Na to se těším,“ uvedl Hušbauer, který vedle Drážďan působil v zahraničí také v italském Cagliari.

„Uvidíme, co to přinese. Nevím ani, co čekat. Spíše se prostě jen těším na něco nového. V pátek odlétám a hned bych se měl připojit ke svému novému týmu na soustředění,“ dodal Hušbauer.

Třicetiletý středopolař, který se v sezoně 2013/14 stal ještě v dresu konkurenční Sparty nejlepším ligovým střelcem, přišel do Slavie v prosinci 2015. S červenobílými si připsal tři tituly, i když na tom letošním se podílel pouze na podzim. S Pražany si také zahrál Ligu mistrů.

Bičík bude ve Spartě trénovat

Web Sparty oznámil, že gólman David Bičík ukončil v 39 letech kariéru. Bičík se v letenském klubu přesune na pozici trenéra brankářů. Funkci bude zastávat společně s dalším bývalým gólmanem Pražanů Michalem Špitem, který na stejném postu skončil v Jablonci. Bičík se Špitem nahradí Chorvata Maria Galinoviče, jenž ze Sparty po třech letech na vlastní žádost odchází.

„Po velmi dobrých zkušenostech z minulosti s duem Galinovič - Zítka jsme chtěli znovu sestavit dvojici trenérů brankářů. Pro rozvoj gólmanů v tréninkovém procesu je to důležité. David Bičík má velký drajv, zkušenosti z hráčské kariéry chce promítnout do trenérské dráhy. Zároveň ví, že se ještě musí učit,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Špit působil v Jablonci na pozici trenéra brankářů od roku 2016. „Poctivou prací si vybudoval obraz odborníka na práci s brankáři, dostali jsme na něj i doporučení od renomovaných gólmanských trenérů. Ti ho staví v českém prostředí hodně vysoko. Michal s Davidem by společně měli vytvořit velmi silný tým,“ prohlásil Rosický.

Sparťanský odchovanec Bičík si ligový debut za letenský tým odbyl v březnu 2004 v derby se Slavií, kdy nahradil vyloučeného Petra Koubu. I díky němu tehdy Sparta vyhrála 2:0. Poté působil v Plzni, Kladně, Slovanu Bratislava, Liberci a v tureckých klubech Mersin Idman Yurdu a Karsiyaka Izmir.

V létě 2014 se vrátil do Sparty a v sezoně 2015/16 jí pomohl do čtvrtfinále Evropské ligy. V české lize vyhrál dva tituly, ten první se Spartou v roce 2005 a druhý v roce 2012 s Libercem. Z ligového prvenství se radoval i na Slovensku. V nejvyšší české soutěži odchytal 136 zápasů, v nichž udržel 49 čistých kont.