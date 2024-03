Dva góly při prvním startu po zranění. Může mít velkou kariéru, chválí Trpišovský střelce Juráska

Boj o o titul ve fotbalové lize je po 24. kole zase dramatičtější. Vedoucí Sparta totiž prohrála na hřišti třetí Plzně vysoko 0:4 a na jediný bod se jí přiblížila Slavia. Ta si doma poradila s Teplicemi 4:0, a výrazný podíl na tom měl Matěj Jurásek, který dal dva góly. Ten první povedenou střelou z hranice vápna. Praha 6:36 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté El Hadji Malick Diouf, Matěj Jurásek a Oscar ze Slavie. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Měl jsem jenom jednu myšlenku a ta my vyšla, tak za to jsem moc rád. Prostě jsem to nakvéroval na bránu, gólman to neviděl, takže jsem měl štěstí,“ vyprávěl po zápase Matěj Jurásek – dvacetiletý fotbalista, který patří mezi velké naděje nejen slávistického týmu.

V základní sestavě naskočil poprvé od listopadu. Tehdy ho fauloval plzeňský Dweh a Jurásek musel léčit zranění kotníku.

„Pak byl do konce podzimu vyřazený, začal se vracet, ale zranění se dokonce dvakrát zkomplikovalo,“ popisuje anabázi Matěje Juráska trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Zmíněné problémy přišly v zimní přípravě, kde nejdřív všechno vypadalo dobře. „Ještě na začátku soustředění jsem hrál od začátku, pak ale přišlo další zranění,“ dodává odchovanec Karviné.

Ze zranění se už ale konečně Matěj Jurásek dostal, minulý týden naskočil na úplný závěr ligového derby na Spartě, a teď odehrál proti Teplicím lehce přes hodinu zápasu. Víc by podle všeho ještě nevydržel. A Jindřich Trpišovský k mladému nadějnému hráči dodává.

„Myslím si, že teď jeho progres zastavilo právě zranění. Když to přišlo, byl ve skvělém rozpoložení a hrozně důležitý hráč. Všichni budeme pracovat na tom, aby jeho výkony byly ustálenější. Záleží do jakého zápasu nastoupí - pořád vidíme rozdíl mezi zápasy doma a venku. Potřebujeme Matěje udržet ve zdravém sebevědomí, které on má nekonečné a to mu pomáhá k tomu, aby byl správně nastavený. Je to hráč, který může mít velkou kariéru,“ zopakoval už poněkolikáté trenér Slavie.

Tu nyní čeká ve čtvrtek odveta osmifinále Evropské ligy s AC Milán a potom pokračování boje o ligový titul. Momentálně ztrácí Slavia na vedoucí Spartu jeden bod.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 10. 3. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 24 19 3 2 55:19 60 2. Slavia 24 18 5 1 50:17 59 3. Plzeň 24 16 3 5 59:28 51 4. Slovácko 24 11 5 8 33:28 38 5. Ostrava 24 10 4 10 33:28 34 6. Mladá Boleslav 24 9 6 9 40:38 33 7. Olomouc 24 9 6 9 33:32 33 8. Liberec 24 8 8 8 35:36 32 9. Teplice 24 8 7 9 25:28 31 10. Jablonec 24 6 10 8 31:36 28 11. Hr. Králové 24 6 9 9 26:33 27 12. Bohemians 1905 24 6 9 9 20:31 27 13. Pardubice 24 6 5 13 23:35 23 14. Zlín 24 4 7 13 28:52 19 15. Č. Budějovice 24 5 3 16 25:52 18 16. Karviná 24 4 4 16 23:46 16