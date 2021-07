Krmenčík míří z Brugg do Slavie, potvrdil Tvrdík dohodu mezi kluby. Pražany posílil i Švéd Ousou

Fotbalová Slavia na tiskové konferenci před novou sezonou vyhlásila útok nejen na mistrovský titul, chtěla by také postoupit do Ligy mistrů. K tomu by měl pomoct i útočník Michael Krmenčík, podle Jaroslava Tvrdíka je jeho hostování téměř hotové. Slavia zároveň představila nové dresy a švédskou posilu do obrany. Praha 16:15 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Brugg Michael Krmenčík | Foto: Belga Photo / Bruno Fahy | Zdroj: Profimedia

Příchod vysněné posily je na spadnutí, reprezentační útočník Michael Krmenčík je podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka jednou nohou ve Slavii. Do Edenu by měl přijít z belgických Brugg na roční hostování s opcí, která se aktivuje v případě postupu Pražanů do Ligy mistrů.

„Příchod je dokončen z 90 procent, zbývají poslední detaily a zdravotní prohlídka hráče. Pevně doufám, že se příchod dotáhne do pátku tohoto týdne. Máme z toho velkou radost, Michael Krmenčík byl pro nás klíčovou posilou tohoto období," řekl Tvrdík na tiskové konferenci před začátkem sezony.

Bruggy by v případě slávistického postupu do Ligy mistrů za osmadvacetiletého útočníka vyinkasovaly 2,5 milionu eur. Bývalý střelec Viktorie Plzeň strávil minulou sezonu na hostování v PAOK Soluň, následně působil s českým národním týmem na Euru.

Titul a Liga mistrů

Úřadující mistři mají i v nadcházející sezoně ty nejvyšší cíle. „Bylo by od nás alibistické dávat si jiné než maximalistické cíle. Vstupujeme do sezony s cílem obhájit mistrovský titul. Pro letošní rok nám nezbývá než ohlásit útok na Ligu mistrů,“ prohlásil Tvrdík.

Předseda představenstva rovněž přiznal, že klub před kvalifikací do Ligy mistrů, kde ho zřejmě čeká maďarský Ferencváros, čelí zájmu o některé své hráče. Zatímco Nicolae Stanciu do Galatasaraye za nabízenou částku nezamíří, o křídelníka Abdallaha Simu se aktivně zajímají tři kluby.

Posily do obrany

Slavia ohlásila i nového hráče do středu obrany, z BK Häcken přichází stoper Aiham Ousou. Reprezentant Švédska do jednadvaceti let strávil loňskou sezonu na hostování ve druhé švédské lize, v nyní Praze podepsal smlouvu do roku 2026. „Vybralo ho naše analyticko-skautské oddělení s tím, že typologicky zapadá do našeho herního stylu," říká sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Minimálně do ledna zůstane v Edenu i Taras Kačaraba. Ukrajinský stoper na jaře v týmu hostoval z Liberce, Slavia nyní jeho hostování oficiálně prodloužila. Součástí dohody je i opce na trvalý přestup.