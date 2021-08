Týmu jsem nepomohl, litoval Tecl neproměněných šancí. Červená karta byla podle Trpišovského jasná

Už ve 4. minutě se začal hroutit cíl fotbalistů pražské Slavie uspět v odvetě na hřišti Legie Varšava. To byl totiž vyloučen za šlapák defenzivní záložník Tomáš Holeš. Slavia sice pak vedla 1:0, ale tlak Legie po přestávce nevydržela a prohrála 1:2. Tím pádem do Evropské ligy nepostoupila, vyloučení Slavii potopilo. Varšava 6:38 27. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Tecl brankáře Artura Boruce nepřekonal | Foto: Ludmila Mitrega | Zdroj: ČTK / AP

„Ovlivnilo nás to hodně, byla to asi 3. minuta a nastavovalo se hodně, takže to je přes 90 minut v početní nevýhodě. Ten jeden hráč vám samozřejmě chybí při standardních situacích, v ofenzivě i v defenzivě. Navíc je pro nás Holeš klíčový hráč,“ hodnotil dlouhé oslabení Slavie trenér Jindřich Trpišovský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Jindřicha Trpišovského a Stanislava Tecla po prohře s Legií Varšava

A jak viděl či neviděl Holešův šlapák na domácího Andrého Martinse?

„V reálu jsem ani neviděl, co se stalo, nebylo to přes hráče vidět. Viděl jsem to ale pak na videu, trend je tyhle zákroky postihovat, takže za mě je to jasná červená karta. Pokud to bude takto trestané pokaždé, bude to pro fotbal jenom dobře,“ uznal kouč Slavie.

„Červený“ zákrok Tomáše Holeše

Přesto na konci prvního poločasu poslal Slavii do vedení 1:0 a blízko k postupu nádhernou střelou Nigerjiec Ubong Ekpai. Ale pak neuspěl v obrovské šanci na 2:0 Stanislav Tecl. Bylo to už podruhé v utkání, co šel sám na brankáře Artura Boruce.

„Zápas zlomila ta moje šance, kterou jsem neproměnil. Kdybych to proměnil na 2:0, myslím, že už by neměli sílu na to, aby nám dali dva góly. Hrozně mě to mrzí, protože všichni na hřišti nechali všechno. Já jsem jim v tomhle vůbec nepomohl,“ zlobil se na sebe Tecl, který má s proměňováním šancí dlouhodobé problémy.

„Jedna věc je se do šancí dostat, pak je ale samozřejmě potřeba tu šanci proměnit. Čím to je, to nevím, kdybych to věděl, tak by góly dával. Prostě jsme nevyužili šance, Legie je využila, vyhrála tento zápas a postoupila,“ doplnil Jindřich Trpišovský, že Slavia i přes oslabení mohla zápas vyhrát.

To se ale nepovedlo a Evropskou ligu se letos Pražané nezahrají, z Varšavy budou v odpoledních hodinách sledovat los Evropské konferenční ligy.