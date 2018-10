V Petrohradě bez útočníků. Trpišovskému komplikují skládání sestavy zranění i problémy s vízy

Pod zataženou střechou stadionu v Petrohradu je příjemně teplo, a tak si slávisté poslední trénink před zápasem užívali. Někdo ovšem ve skupině chybí - mezi hráči není ani jeden útočník.

ONLINE: Petrohrad - Slavia Číst článek

„Speciálně v tomhle zápase to určitý problém je. Síla Zenitu s míčem je obrovská. V momentě, kdy ten míč získáme, tak se potřebujeme o útočníka opřít, aby míč udržel. Je to důležité a výběr máme omezený,“ vysvětluje trenér Jindřich Trpišovský.

Kouči Slavie chybí hned pět typických hrotových útočníků. Kapitán Milan Škoda je zraněný, stejně jako Stanislav Tecl a Mick van Buren. Muris Mešanović se zase stihl uzdravit dřív, než se čekalo, a tak není na soupisce pro Evropskou ligu. Peter Olayinka nemá ruská víza.

„Jde o to, že se mu řeší dlouhodobý pobyt v Čechách, dopředu jsme o tom věděli a nešlo to udělat jinak. Jeho výjezd do Petrohradu jsme oželeli,“ vysvětluje tiskový mluvčí Michal Býček.

V útoku tak bude muset naskočit některý z ofenzivních záložníků a jeho výkon bude podle trenéra Trpišovského hodně důležitý.

„Ti kluci, které máme k dispozici, zase mají jiné přednosti. Na to budeme spoléhat. To, jak ten hrotový hráč zahraje, bude hodně směrodatné k případnému úspěchu nebo výsledku utkání,“ přemýšlí Trpišovský.

Dvě možnosti

Existují dvě pravděpodobné varianty. Buď na hrotu nastoupí Alexandru Baluta jako o víkendu při prohraném ligovém zápase v Ostravě. Anebo šanci dostane teprve dvacetiletý Jan Matoušek.

„Maty je samozřejmě jedna z variant, kterou můžeme využít. I pro něj by to bylo hezké, když před pár měsíci hrál v Táborsku a teď vyběhl by na tom skvostu, protože tenhle stadion je nádhera. Jedna z variant to je,“ dodává slávistický kouč.

Pro jakou možnost se rozhodl, bude jasné kolem 18. hodiny. Zápas začne pět minut před sedmou večer, Radiožurnál nabídne přímé vstupy a server iROZHLAS.cz online přenos.

Podívejte se, jak vypadal dnešní trénink na stadionu Zenitu, který v létě hostil zápasy mistrovství světa.

CELOU GALERII NAJDETE NA https://t.co/Iibkp0QHgq #zensla pic.twitter.com/KekSA0PJai — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 3 October 2018