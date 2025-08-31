Dohra březnového derby. GIBS při zásahu policistů na fanoušky žádný problém neshledala, tvrdí advokát
Březnové derby mezi Spartou a Slavií výrazně poznamenal konflikt několika fanoušků obou táborů s policií. Několik z nich Policie ČR zadržela, při zásahu ale došlo k několika těžkým zraněním. Zásah policistů posuzoval odbor vnitřní kontroly Policie ČR a následně GIBS. Podle advokáta zadržených fanoušků Michala Hory policie v zásahu neshledala žádné trestně-právní jednání příslušníků bezpečnostních sborů.
„Mí klienti byli v rámci zásahu zajištěni policií, nebyli ale obviněni z žádného trestného činu. Sami si zároveň nejsou vědomi toho, že by spáchali jakékoliv protiprávní jednání,“ prohlásil pro iROZHLAS.cz v březnu advokát Michal Hora.
Podle prohlášení, které klub zveřejnil po zápase, se příčinou problému stal vstup desítek těžkooděnců mezi fanoušky do sektoru hostů. Veliteli zásahu vyčítá, že se ani nepokusil kontaktovat člověka určeného klubem ke komunikaci s fanoušky (SLO), aby tak zjistil aktuální situaci v sektoru.
Několik fanoušků Slavie utrpělo po policejním zásahu těžká zranění. Tvrdík chování složek kritizuje
Číst článek
Zásah policistů následně posuzoval odbor vnitřní kontroly Policie ČR, po kterém případ přebrala právě Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
„V současné době je stav takový, že pět mých klientů bylo srozuměno s tím, že GIBS v případu neshledala žádné trestně-právní jednání příslušníků bezpečnostních sborů a odložila jej,“ tvrdí aktuálně Hora.
Server iROZHLAS.cz kontaktoval tiskovou mluvčí GIBS Andreu Štorchovou, aby potvrdila výsledek šetření. V době vydání článku nebyla redakce s výsledkem obeznámena - stejně jako advokát fanoušků Hora.
„Jako právnímu zástupci mi žádné vyrozumění doručeno nebylo. GIBS jsem o to přímo žádal. Jako právní zástupce klientů mám v tomto sporu plnou moc, měl bych tedy být vyrozuměn především já. Až mi bude vyrozumění doručeno, tak s klienty projednáme další postup,“ dodává Hora.
Zranění policisty
Mluvčí pražské policie Jan Daněk sdělil České tiskové kanceláři, že policie zároveň prověřovala, zda se některý z fanoušků nedopustil násilí proti úřední osobě. Jeden z policistů byl při zásahu zraněn. To potvrzuje advokát daného fanouška Michal Hora.
„Jeden můj klient, příznivec Slavie, byl obviněn z trestného činu napadení úřední osoby v souběhu s trestným činem výtržnictví. Dosud byl nepravomocně odsouzen k peněžitému trestu,“ potvrzuje advokát obviněného.
A právě březnové derby se stalo podnětem k tomu, aby se všechny strany sešly na půdě parlamentu a projednaly postup v na tématu „Policejní zásahy na fotbalových stadionech“.
Debatu iniciovali poslanci Patrik Nacher (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách) a koaliční Jiří Havránek (ODS, kandiduje ve sněmovních volbách za koalici Spolu), uskutečnila se dvě jednání.
„Od března proběhlo několik jednání všech do organizace fotbalových utkání zainteresovaných stran. Zejména klubů, fanoušků, Policie ČR a Ligové fotbalové asociace (LFA), případně také Fotbalové asociace České republiky (FAČR). Závěry těchto jednání byly vždy konkrétní a pozitivní, což se už potvrdilo i v zápasové praxi,“ přibližuje pro iROZHLAS Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace Slavie.
Domácí úkoly a nová sněmovna
„Každá ze stran, včetně klubů, si z posledního, tedy červnového, jednání odnesla domácí úkoly, kterými se bude zabývat. Velká řada z nich již byla v rámci kooperace s Policií ČR vyřešena a nyní je aplikována, ale většina z klíčových bodů závisí na legislativním rámci,“ pokračuje ředitel komunikace pražského klubu.
„Daleko více se komunikuje, intenzivněji spolupracuje na organizaci a více se hledí na prevenci rizika než na automatickou represi. Po volbách do sněmovny jsme připraveni si opět sednout ke stolu a probrat návrhy na případné další změny k lepšímu. A to zejména v rámci legislativní roviny,“ dodává Splavec.