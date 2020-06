Nehráli jsme jako zkušené mužstvo, litoval Kolář. Ostravskému hrdinovi Stronatimu přálo štěstí

„Do Ostravy jsme jeli pro tři body, chtěli jsme to tady zvládnout a urvat to. Ale nehráli jsme jako zkušené mužstvo, přišlo mi, že to nebylo, jako bychom hráli o titul. Bylo to nemastné, neslané. Nikdo si navážil šance nastoupit. V tomto to bylo špatné,“ přiznal slavistický brankář Ondřej Kolář.

Slavia nastoupila s několika změnami, jen na lavičce začali Tecl a Masopust, ale hosté na vedoucí gól nečekali dlouho. Zahřmělo prakticky z první příležitosti, když se ve 14. minutě přes ostravskou zeď přesně k tyči trefil z přímého kopu Stanciu.

Z náskoku se ale Pražané dlouho neradovali. Také Ostrava využila první šanci - rohový kop propadl až na zadní tyč na neobsazeného Svozila, který razantně prostřelil Koláře. Slávistický brankář inkasoval po 386 minutách a v lize dostal gól poprvé od březnového derby se Spartou.

„Co jsem ve Slavii, tak to je snad první branka, kterou jsme dostali po rohu hlavou. O to více mě mrzí, že v tomto utkání se jim povedly dát dvě branky. Asi všichni ale věděli, že mají výškovou převahu, to hrálo pro Ostravu, věděli jsme, jaká je jejich síla. Ale přijde mi, že i proto jsme to hloupě řešili,“ řekl Kolář.

Mistr měl poté sice více ze hry, ale soupeřova pětičlenná obrana bezchybně vykrývala prostor. Slavia se k dalšímu ohrožení Laštůvky nedostávala, až v 41. minutě hosté po další Stanciuově bombě reklamovali ruku domácího hráče ve vápně, ale rozhodčí po konzultaci s videem přestupek neodhalili.

„Slavie má vpředu kvalitu a je efektivní, o čemž svědčí, že vystřelila dvakrát na branku a dala dva góly. Ale jinak jsme to skvěle odbránili, i když jsme byli několikrát zataženi. Věřím, že s naší defenzívou dnes byl trenér spokojen,“ řekl ostravský stoper Stronati.

Početní výhoda

O přestávce Pražané sáhli k dvěma změnám a do hry šli Tecl s Masopustem. Slavii se ale územní převahu nadále nedařilo dotáhnout až do finální fáze, přesto se dostala znovu do vedení. Ostrava v 86. minutě přišla po druhé žluté kartě o vyloučeného Jiráska a početní výhodu ve čtvrté minutě nastavení využil povedenou ranou Masopust.

„V momentě, kdy už měl být konec, jsme měli míč, ale udělali faul a přišli o hráče. Pozdě jsme zareagovali na Fleišmana, který vyvážel míč a pak jsme udělali roh. Těch chyb bylo hodně. Dostali jsme ze dvou rohů dva laciné góly, s tím jsem nespokojen,“ zlobil se kouč Trpišovský.

Jenže červenou kartu poté dostal i hostující útočník Tecl a Ostrava dokázala srovnat. Z poslední akce zápasu po rohu vyskočil na malém vápně Stronati a hlavou skóroval. Pražané tak podruhé za sebou jen remizovali.

„Standardky jsme trénovali, měli jsme to nachystané. První byla nacvičená, na druhou tam už naběhlo všechno do vápna a bylo štěstí, že mi to spadlo na hlavu a dal jsem to na bránu,“ dodal Stronati.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 11. 6. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 29 21 6 2 57:10 69 2. Plzeň 29 19 6 4 59:22 63 3. Jablonec 29 14 7 8 46:38 49 4. Sparta 29 13 8 8 53:35 47 5. Liberec 29 14 4 11 50:38 46 6. Ostrava 29 12 8 9 42:34 44 7. Č. Budějovice 29 13 4 12 46:43 43 8. Slovácko 29 11 9 9 35:33 42 9. Ml. Boleslav 29 11 6 12 46:50 39 10. Bohemians 1905 29 11 6 12 35:41 39 11. Olomouc 29 8 12 9 36:36 36 12. Teplice 29 6 10 13 25:49 28 13. Zlín 29 7 6 16 25:46 27 14. Karviná 29 5 10 14 21:37 25 15. Příbram 29 5 6 18 19:50 21 16. Opava 29 4 8 17 14:47 20