‚Ty vzpomínky nejdou vymazat.‘ Kanonýr Siegl a trenér Uhrin prozradili, jak se Spartou porazili Barcelonu

Fotbalová Barcelona se po osmi letech představí v Česku. Ve středu nastoupí v pražském Edenu proti domácí Slavii v milionářské Lize mistrů. Pokud by se vracela s porážkou, byla by to prvotřídní senzace. Asi jako když Barcelonu před 27 lety porazila Sparta.

„Ty vzpomínky nejdou vymazat. Tehdy to byl nejlepší tým Evropy a my jsme je dokázali porazit a toho si samozřejmě nesmírně vážím,“ zavzpomínal pro Radiožurnál tehdejší střelec vítězného gólu Horst Siegl.

„Fantastická kulisa a kdo dnes z našich hráčů může říct, že porazil Barcelonu a dal jí gól,“ připomněl jeden ze svých životních zásahů bývalý hráč pražské Sparty.

Žádný šprým, máme zase velký tým

Památné vítězství se datuje k 1. dubnu roku 1992 a Československý sport druhý den vyšel s titulkem: Žádný šprým, máme zase velký tým. A právě tým, to je to slovo, které spojuje tehdejší Spartu a dnešní Slavii, říká trenér Dušan Uhrin starší, strůjce slavného vítězství sparťanů.

„Byl to určitě kolektivní výkon našich hráčů. My jsme tehdy také neměli žádné velké hvězdy, jen Siegl, ten dával góly,“ připomněl dnes šestasedmdesátiletý trenér.

„Z hlediska kvality, jako je třeba Messi, tak na to Slavia zatím nemá, ale mohli by je tím kolektivním výkonem klidně potrápit,“ dodal Uhrin.

„Tvrdost a agresivita Slavie jim nemusí sedět. Když jsme viděli Slavii, jak hrála s Dortmundem, tak ten výkon byl výbornej a bojovnej, bylo tam všechno. Samozřejmě mě ale trošku mrzí, jako sparťana, že se takto bavíme o Slavii,“ prozradil s úsměvem v hlase autor 176 ligových gólů Siegl.

Stále ho může ale hřát, že posledním českým klubem, který Barcelonu porazil, byla právě Sparta, a že o výhře rozhodl právě on. Ale to už by se mohlo ve středu změnit.