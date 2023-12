Být ve skupině lepší než AS Řím je pro nás skvělý výsledek, říká útočník Slavie Chytil

Fotbalisté Slavie postoupili přímo do osmifinále Evropské ligy. Díky vítězství 4:0 nad Servette Ženeva v závěrečném utkání základní fáze vyhráli svou skupinu o dva body před AS Řím, který porazil 3:0 Šeriff Tiraspol. Sešívaní o výhře nad švýcarským klubem rozhodli už v prvním poločase, kdy se trefili David Douděra, Ivan Schranz a dvakrát Mojmír Chytil, který dal dvě branky i Šeriffu Tiraspol. V pozápasovém rozhovoru neskrýval nadšení. Praha 11:09 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mojmír Chytil se v zápase proti Ženevě prosadil hned dvakrát | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

Mojmíre, v Edenu jste vstřelil proti Servette dva góly. Nemrzelo vás, že jste byl střídán po hodině hry a nevyšlo to na hattrick?

Ne, už jsem toho měl opravdu dost. Už jsem se necítil úplně nejlépe, byl jsem zavařený. Samozřejmě mrzí, že jsem třetí šanci neproměnil, měl jsem to lépe trefit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si dvougólového střelce Slavie Mojmíra Chytila po zápase proti Ženevě

Jaký je pocit postoupit přímo do osmifinále Evropské ligy a nechat za sebou ve skupině AS Řím?

Skvělé. Cílem bylo postoupit ze skupiny, ale tím, že je to z prvního místa, tak o to víc jsme nadšení. Po zápase, co jsme na AS Řím prohráli, tak jsme ani nedoufali, ale potom v Edenu jsme to proti nim otočili a zlomili je.

Ve skupinové fázi jste vstřelil čtyři góly a zaznamenal dvě asistence, což vás řadí mezi nejproduktivnější hráče. Jak se cítíte?

Cítím se skvěle, ale bez spoluhráčů bych ty góly nedal. Naše výsledné první místo je skvělý úspěch a jsme za to moc rádi.

Do utkání se Servette jste vlétli hodně rychle. Byl záměr rozhodnout co nejdřív?

Jako každý zápas. Vždy chceme začít aktivně, dát první gól, což se nám i povedlo. Druhý rychlý gól pak rozhodl o průběhu utkání.