Slavia upozorňuje na střet zájmů místopředsedy UEFA, podala podnět k disciplinární komisi

„Zaskočilo nás, že se místopředseda UEFA k výsledku vyjadřuje na klubovém webu, se kterým oficiálně nemá nic společného. Navíc v době, kdy UEFA přijala náš podnět,“ prohlásil pro iDnes.cz Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie.

Slavia první podnět k disciplinární komisi UEFA podala do 24 hodin po zápase třetího předkola Ligy mistrů v Kyjevě. Podle serveru ho doplní ještě o vyjádření bývalého vlastníka ukrajinského klubu a současného místopředsedy UEFA Grigorije Surkise. „Jsem spokojený s výsledkem, vše ostatní je nepodstatné,“ řekl pro klubový web po postupové výhře 2:0.

„Nepřijde nám to úplně standardní, považujeme to za velký střet zájmů,“ komentuje to mluvčí Slavie. Dynamo Kyjev v současnosti vede bratr Grigorije Surkise Igor.

Slavia v Kyjevě k udržení postupových šancí potřebovala skórovat, to se jí ale nepovedlo. Stanislav Tecl sice dopravil míč do sítě, jenže polští rozhodčí ho neuznali kvůli ofsajdu Deliho, naopak si nevšimli ofsajdového postavení Besedinova před druhým gólem domácích.

„Rozhodčí hrubě ovlivnili oba zápasy,“ napsal Tvrdík ihned po odvetě na twitter. „Místopředseda Surkis by měl odstoupit a UEFA se nesmí divit, co fanoušci oprávněně skandují ve spojení s jejím jménem. Být Dynamem, takto bych postoupit opravdu nechtěl.“ Příspěvek ale později smazal.

Na názor šéfa Slavie reagovalo i vedení českého fotbalu. „FAČR považuje výroky vedení Slavie po odvetě třetího předkola Ligy mistrů na hřišti kyjevského klubu za nesportovní a také za hranou respektu vůči UEFA, jejím představitelům i klubu Dynamo Kyjev,“ uvedla FAČR v prohlášení.