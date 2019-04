Slavia se proti uzavření části stadionu pro zápas s Chelsea neodvolá, žádá ale o odklad trestu

„Slavia dnes obdržela zdůvodnění trestu za Genk. Vzhledem k tomu, že o odvolání by nebylo rozhodnuto do dne zápasu a současně by nemělo podle právníků šanci na úspěch, klub žádá UEFA jen o odklad trestu,“ napsal šéf Slavie Praha Jaroslav Tvrdík na svůj twitterový účet.

Fotbalová Slavia byla potrestána uzavřením části severní tribuny stadionu, kde je „kotel“ Slavie, za chování fanoušků v dřívějším zápase proti Genku. Jde přibližně o dva tisíce míst.

Část stadionu měla zůstat prázdná při prvním zápase čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea, tomu se chce vedení pražského klubu vyhnout i proto, že ještě před zveřejněním trestu stadion kompletně vyprodalo.

„Jedním z důvodů je, že nebyla žádná indikace o trestu před zahájením prodeje,“ argumentuje Jaroslav Tvrdík a dodává, že dostal přislíbeno, že bude o žádosti rozhodnuto co nejdřív.

„Stále věříme tomu, že si tento svátek fotbalu užijeme ve slavnostní atmosféře plného stadionu. Na vrácení peněz je času dost,“ nastínil možné řešení, kdyby žádost nevyšla.

Zápas s Chelsea se v Edenu odehraje ve čtvrtek 11. dubna od 21 hodin, odveta je naplánována přesně o týden později do Londýna.

