Slavia podpořila kapitána Kačarabu a Talovjerova. ‚Ukrajina, Ukrajina,‘ skandovala tribuna Sever

Fotbalisté Slavie postoupili do osmifinále Evropské konferenční ligy, ve které jsou po vyřazení Sparty jediným českým týmem. Porazili Fenerbahce Istanbul 3:2, stejně jako před týdnem v Turecku. Atmosféru odvetného utkání v Edenu hodně ovlivnil ruský vojenský útok na Ukrajinu. „Ukazoval nám videa, které mu posílali z domova. Ještě víc nás to spojilo," řekl obránce Tomáš Holeš o ukrajinském spoluhráči Tarasu Kačarabovi a náladě v týmu. Praha 8:24 25. února 2022

Když hlasatel oznámil, že kapitánem Slavie bude tentokrát Ukrajinec Taras Kačaraba, fanoušci bouřili snad ještě víc, než když slavili ty nejdůležitější góly.

Fotbalisté ukázali před úvodním hvizdem trika na podporu napadené Ukrajiny. Zazněla i píseň Karla Kryla, při které si lidé připomínali rok 1968, kdy Československo obsadila vojska Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem.

„Ne že bych to úplně zažil, jsem trochu mladší generace. Ale samozřejmě jsem ovlivněný rodiči a všichni víme, co tady probíhalo. Karla Kryla jsem poslouchal tajně doma, když mně ho táta pouštěl. Spoustu textů umím nazpaměť,“ řekl kouč domácích Jindřich Trpišovský.

„Pár stovek kilometrů od nás lítají rakety, obsazují lidem domovy a umírají lidi. Zdá se to jako hrozný sen. Musí to být pro hráče těžké. Je obdivuhodné, že to zvládli,“ narážel trenér Slavie na Ukrajince ve svém týmu, zmíněného Kačarabu nebo Maksyma Talovjerova.

Oba hráči zasáhli do zápasu, i když Talovjerov až ve druhém poločase. Po oslavách vítězství oba stanuli před tribunou Sever a poslouchali, jak fanoušci spontánně skandují „Ukrajina, Ukrajina“.

Emotivní děkovačka slávistického kotle po vítězství nad Fenerbahce. V hlavních rolích i Taras Kačaraba a Maksym Talovjerov... pic.twitter.com/P2JK49TTCM — ČT sport (@sportCT) February 24, 2022

„Taras s námi komunikoval, ukazoval nám videa, které mu posílali z domova. Probírali jsme to a snažili se držet spolu. Třeba nás to spojilo ještě víc a bylo to vidět na hřišti,“ popsal náladu v týmu záložník Tomáš Holeš.