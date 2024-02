Fotbalová Slavia reaguje na zimní posilování. Dva obránci míří na hostování, na odchodu je i Hromada

Fotbalisté pražské Slavie v zimě přivítali hned pět defenzivních posil. Brankář Jindřich Staněk, který přišel z Viktorie Plzeň, je jediným, který nebude hrát na pozici obránce. Štěpán Chaloupek, Malick Diouf, Ondřej Zmrzlý a naposledy navrátilec z italského Turína David Zima se stali posilami kádru aktuálně druhého týmu tabulky. A méně vytěžovaní hráči mají povolení hledat si nová angažmá. Praha 13:42 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie Taras Kačaraba a Aiham Ousou | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Jedním z hráčů, který má již domluvené angažmá v jiném klubu, je letní posila Sešívaných Andreas Dumitrescu. Levý krajní obránce se po zářijovém příchodu do Slavie zatím neprosadil do základní sestavy. Více příležitostí dostával v pohárech, zasáhl do pěti z šesti zápasů skupiny Evropské ligy. V české lize si však připsal jen dva starty.

„Hráč poznal vysokou konkurenci a nároky na hráče Slavie a věříme, že se připraví tak, aby se v létě vrátil připraven do náročných bojů v kvalifikaci Ligy mistrů,“ okomentoval hostování rumunského hráče sportovní ředitel Jiří Bílek v klubovém prohlášení.

Andres Dumitrescu se vrací do Sepsi OSK, odkud do Slavie zamířil. Dvaadvacetiletý obránce odchází do aktuálně šestého celku rumunské nejvyšší soutěže na půlroční hostování bez opce.



Dumitrescu se vrací do Sepsi, odkud na podzim do Edenu zamířil. V aktuálně šestém týmu rumunské ligy bude půl roku hostovat, transfer je bez budoucí opce na přestup.

Možnost trvalého přesunu však obsahuje nabídka na jiného hráče, syrského reprezentanta Aihama Ousoua. Levonohý stoper si po úspěchu na Asijském poháru, kde jeho tým překvapivě dokráčel až do osmifinále. Ousou si vyzkouší angažmá ve Španělsku, na dalším hostování v Cádizu bude hrát s týmem o udržení ve španělské lize.

Ousou přišel do Slavie v létě 2021. Za pražský klub zasáhl do 73 soutěžních utkání, v nichž dal dvě branky. Na začátku září se kvůli malé vytíženosti vrátil do rodného Häckenu ve švédské lize, se kterým hrál i v Evropské konferenční lize.

Další hráči ještě nemají transfer potvrzený, podle médií se o jejich přestupu však intenzivně jedná.

Podle serveru inFotbal.cz se pražská Slavia rozloučí se slovenským záložníkem Jakubem Hromadou. Fotbalový server přišel s informací, že se o Hromadu zajímá rumunský Rapid Bukurešť a částka za přestup do rumunského hlavního města by se měla pohybovat kolem 12 milionů korun.

Sedmadvacetiletý rodák z Košic do Slavie přišel ze Sampdorie Janov, a přestože se v kádru týmu z Vršovic usadil a kouč celku z Edenu Jindřich Trpišovský na něj v posledních sezonách spoléhal, na konci zimní přípravy pro něj na soupisce místo nezbylo.

Dalším hráčem, který se má podle serveru inFotbal.cz stěhovat z české ligy, je ukrajinský stoper Taras Kačaraba. Ten se měl rok před vypršením smlouvy v Edenu domluvit na pokračování v Dunajské Stredě, která je v aktuálním ročníku na sedmém místě Niké ligy. Českou nejvyšší soutěž zkusil Kačaraba v dresu Liberce a Slavie, s Pražany oslavil zisk dvou národních pohárů a získal jeden titul mistra ligy.