Kluci do toho dali všechno, jsme z toho zdrceni, litoval trenér Trpišovský. Conte vysekl Slavii poklonu

Hosty poslal v Edenu v 19. minutě do vedení Lautaro Martínez, v 37. minutě srovnal z penalty Tomáš Souček poté, co rozhodčí odvolal předchozí gól hostů. Devět minut před koncem rozhodl Romelu Lukaku a pojistku přidal v 88. minutě Martínez.

Slavia - Inter Milán 1:3. Domácí na kolenou, dvakrát se prosadil Martínez, jednou Lukaku Číst článek

Trenéra Trpišovského mrzelo, že se jeho svěřenci nevyvarovali nepřesností a chyb. "Dnes jsme celkově udělali hodně chyb, soupeř je potrestal. Většinou si ty chyby i takový soupeř vynutí kvalitou. Inter hrál skvěle, technicky byl na tom líp než my. Oba útočníci Interu hráli skvěle, byli rozhodujícím jazýčkem na vahách. Od nás to byl asi nejslabší výkon ve skupině, i když kluci do toho dali všechno,“ řekl po zápase.

„Ztráceli jsme strašně míčů, zápas se vyvíjel jinak, než jsme chtěli. Měli jsme hodně nepřesností, stal se z toho zápas nahoru dolů, který Interu vyhovoval víc než nám. V brejcích měl víc kvality, dokázal je dohrát. Jsme smutní, že jsme doma neuhráli ani bod. Pokud ho dokážeme uhrát na Nou Campu a San Siru, měli jsme ho uhrát i tady. Je to všechno pěkné, skupina Ligy mistrů, ale lidi třikrát odcházejí domů s tím, že jsme prohráli. Z toho jsme zdrceni,“ uzavřel smutně Trpišovský.

Conte vyzdvihl hru Slavie

Hostující trenér Antonio Conte mohl být s výkonem spokojenější, ale podle svých slov během zápasu rozhodně klidný nebyl. „Musíme být spokojeni. Neměli jsme na výběr, museli jsme vyhrát. Byly tam některé situace, kdy jsme si mysleli, že je to dnes začarované. Dali jsme gól, byl zrušený, vzápětí jsme dostali gól z penalty. Což byla samozřejmě situace, která nás mohla znervóznit a dostat do napětí,“ vysvětloval.

„Nervozita není pro fotbalisty nikdy dobrá. Snažili jsme se zareagovat nejlíp, jak to šlo. Zápas dopadl dobře. V druhém poločase tam byla břevna, ale já byl celou dobu klidný a věřil jsem, že vyhrajeme. Kluci to nevzdali do poslední chvíle a nakonec to přineslo ovoce. Je to pro nás velké zadostiučinění. Nesmíme zapomenout, že tu trpěly Dortmund i Barcelona. Není vůbec snadné tu vyhrát,“ vysekl poklonu Slavii italský trenér.