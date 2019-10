‚Sráží nás, že nedáváme góly.‘ Autor jediné branky do sítě Barcelony Bořil ale věří, že to přijde

Ve všech zápasech potrápili velké favority, bodový zisk ale předvedeným výkonům neodpovídá. Fotbalisté Slavie mají po polovině základní skupiny Ligy mistrů na kontě jediný bod a účast v jarní fázi evropských pohárů se jim tak výrazně vzdálila.

Radost po gólu zažili slávisté v základní skupině Ligy mistrů letos zatím dvakrát. V Miláně proti Interu z toho byl bod, naposledy po utkání s Barcelonou ale Pražané odjížděli z Edenu s prázdnou, podobně jako po prohře 0:2 s Dortmundem.

„My jsme v dobré náladě a víme, co chceme hrát a na hřišti je to vidět. Chceme si to s každým rozdat na férovku a myslím, že se nám to daří. Jen nás sráží, že nedáváme góly, mrzí bídná produktivita Jana Bořila, autora jediného gólu Slavie do sítě Barcelony.

Herně sešívání ani v jednom zápase nepropadli, naopak, i se slavnými soupeři dokázali držet krok. V tabulce své skupiny jsou přesto s jedním bodem poslední a na třetí Inter, který naposledy porazil Dortmund, ztrácejí tři body.

Trochu toho fotbalového štěstí...

„Inter vyhrál a tak nám to třetí místo zkomplikovali, ale my máme před sebou ještě tři zápasy a se všemi jsme hráli vyrovnaný boj. Já věřím, že s nimi budeme hrát pořád stejně aktivně a je potřeba, aby se to už přiklonilo na naší stranu,“ řekl pro Radiožurnál kapitán Slavie Tomáš Souček. Moc dobře ví, že tým v dalších duelech s evropskými velkokluby potřebuje i víc štěstí.

I když situace ve skupině pro Pražany není vůbec příznivá, jejich cíl se ani do zbývajících zápasů v Lize mistrů nemění. „My každopádně chceme třetí místo, abychom postoupili do jarní části Evropské ligy. Alfou omegou je doma porazit Inter. S Dortmundem a Barcelonou budeme hrát u nich a bude to nesmírně těžké, protože doma hrají velice dobře, ale když budeme hrát takhle, tak věřím, že urveme nějaký bod,“ doufá Jan Bořil, že slávisté bodový zisk ve skupině Ligy mistrů v dalších zápasech dokážou navýšit. Nejbližší duel ve slavné soutěži odehrají Pražané 5. listopadu, kdy se na Nou Campu utkají s Barcelonou.