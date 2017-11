Nezmar podepsal smlouvu ve Slavii, sportovním ředitelem se stane na začátku prosince

„Jan Nezmar byl dnes jmenován sportovním ředitelem Slavie s účinností od 5.12.2017,“ uvedl Tvrdík na svém twitteru, kam zároveň umístil fotografii, na níž s Nezmarem podepisuje smlouvu.

Nezmar už v úterý potvrdil, že po podzimu skončí v Liberci, kde úspěšně působil jako sportovní ředitel pět let. Připustil, že má namířeno do Slavie, ale také zvažoval možnost, že by mohl fotbalové prostředí opustit.

Nakonec se rozhodl přijmout nabídku úřadujícího českého mistra, který dosud pozici sportovního ředitele neměl obsazenou. Nezmar by se měl v novém představenstvu Slavie mimo jiné sejít s dosavadním kapitánem Pražanů Jiřím Bílkem, který po podzimu ukončí profesionální kariéru.

Červenobílí změnami ve sportovním úseku částečně reagují na zatím nepříliš vydařenou podzimní část ligové sezony. Po minulé porážce 0:1 v Plzni ztrácejí slávisté na západočeského rivala v tabulce hrozivých 14 bodů, přičemž je odehráno teprve 13 kol.

„Nově navrhované představenstvo Slavie dnes mimo jiné jednomyslně schválilo teze výstavby A-týmu předložené Janem Nezmarem,“ doplnil Tvrdík.

Bývalý ligový kanonýr Nezmar ukončil kariéru v prosinci 2012 a následně se ujal role sportovního ředitele v Liberci. Měl velký podíl na tom, že klub za pět let skončil dvakrát třetí, jednou čtvrtý a nyní mu také patří čtvrté místo. Navíc několikrát úspěšně zvládl velkou přestavbu kádru.

Nyní by mohl ve Slavii spolupracovat s trenérem Jaroslavem Šilhavým, který ho vedl v Liberci v závěru jeho hráčské kariéry.