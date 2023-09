Z týmu mám lepší pocit než loni, říká slávistický trenér Trpišovský. Netěší se na reprezentační pauzu

Fotbalisté Slavie si před startem reprezentační přestávky udělali radost. Po postupu do základní skupiny Evropské ligy si v 7. ligovém kole doma poradili s Karvinou 5:1. A to i přes to, že se jim úvod zápasu vůbec nevydařil. Už v 6. minutě slávisté prohrávali 0:1, jenže o pár okamžiků později Pražany vrátila do hry chyba karvinského gólmana Dominika Holce.

Praha 10:32 4. září 2023