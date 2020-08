Slavia se předčasně vrací ze soustředění před ligou, v týmu má jednoho nakaženého koronavirem

Fotbalisté Slavie Praha se předčasně vrací z předsezonního soustředění v Rakousku. Důvodem je koronavirová nákaza u blíže nespecifikovaného hráče. Ten zamíří po návratu do Česka do karantény. Na twitteru to uvedl šéf klubu Jaroslav Tvrdík, informaci následně potvrdil i klubový web.

Praha 12:21 11. 8. 2020 (Aktualizováno: 12:46 11. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít