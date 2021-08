Slavii trápí před duelem s Legií marodka. ‚Moc stoprocentně zdravých hráčů tu není,‘ říká trenér

Fotbalisté Slavie Praha mají před čtvrtečním úvodním zápasem závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Legií Varšava nadále velkou marodku. Do pořádku se mimo jiné nestihne dát křídelník Peter Olayinka, zdravotní potíže se vrátily útočníkovi Janu Kuchtovi a nemocný byl v minulých dnech další ofenzivní hráč Ivan Schranz. Trenér českého šampiona Jindřich Trpišovský přesto věří, že dá dohromady silnou základní sestavu. Praha 17:03 18. 8. 2021 (Aktualizováno: 17:31 18. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský | Zdroj: Reuters

„Zdravotní stránka není moc dobrá. Absencí je hodně, což už jsme viděli v minulých zápasech. Pokračují dlouhodobé absence. Netroufnu si ani všechny vyjmenovat, ale jsou to pro nás důležití hráči. Ať je to Michael Krmenčík, Petr Ševčík, Peter Olayinka, Srdjan Plavšič a dlouhodobí marodi Lukáš Provod a David Hovorka. Plus kluci, kteří se bohužel nevešli na soupisku,“ řekl na online tiskové konferenci Trpišovský.

Ševčík s Plavšičem utrpěli zranění ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť, s nímž Slavia vypadla, a aktuálně nejsou na pohárové soupisce. Olayinka na ní zůstal, ale ve čtvrtek podle trenéra nenastoupí. Stále mimo hru je také jedna z letních posil útočník Krmenčík.

Zdravotní problémy mají nově i další dva ofenzivní hráči. „Včera nám z tréninku vypadl Honza Kuchta, protože se mu vrátil problém, který měl před deseti dny. Uvidíme, jestli bude schopný dnes trénovat. Ivan Schranz byl předevčírem nemocný, včera už to bylo lepší. Není tam moc hráčů, kteří jsou stoprocentně zdraví,“ posteskl si Trpišovský.

Na soupisku pro dvojzápas s Legií se naopak vrátil kapitán Jan Bořil, který měl potíže po mistrovství Evropy a v nové sezoně ještě neodehrál ani minutu. Připraven pak bude pravý bek Alexander Bah, jenž vynechal víkendový ligový zápas v Mladé Boleslavi.

Soupiska Slavie Praha pro play-off Evropské ligy Brankáři: Ondřej Kolář, Aleš Mandous

Obránci: Alexander Bah, Taras Kačaraba, Ondřej Kúdela, David Zima, Aiham Ousou, Jan Bořil

Záložníci: Oscar Dorley, Tomáš Holeš, Ibrahim Traoré, Ondřej Lingr, Lukáš Masopust, Peter Olayinka, Nicolae Stanciu, Jakub Hromada, Ubong Ekpai

Útočníci: Stanislav Tecl, Jan Kuchta, Ivan Schranz, Abdallah Sima, Michael Krmenčík

Navzdory absencím je Trpišovský přesvědčen, že poskládá silnou sestavu. „Kádr máme momentálně hodně široký a kvalitní, takže i při těch absencích je pořád kam sáhnout. Určitě poskládáme silnou základní jedenáctku s nějakými dalšími možnostmi, jak do utkání zasáhnout. Absencí je hodně, navíc jsou to důležití hráči. Ale kádr jsme skládali tak, abychom se s nimi vyrovnali. Absence v sezoně vždy přijdou, vždy někdo chybí,“ dodal kouč.

Slavia má motivaci

Po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů si Trpišovský uvědomuje, jak důležité je ze sportovního hlediska postoupit aspoň do skupiny Evropské ligy. V případě vyřazení by jeho tým hrál pouze nově vzniklou Evropskou konferenční ligu, v níž jsou povětšinou slabší týmy.

„Je to kvalifikace o Evropskou ligu. V této soutěži se nám za poslední tři roky podařilo dojít hodně daleko, dvakrát jsme postoupili do čtvrtfinále. Evropská liga je skvělá soutěž, díky ní jsme tady mohli mít týmy jako Leicester, Chelsea, Arsenal. Je to jeden z velkých motivů, abychom se do Evropské ligy znovu dostali,“ řekl Trpišovský.

„Je to možnost, že sem zase přijede velký tým a lidi budou mít možnost přijít. Bohužel vloni to kvůli covidu nešlo a ty velké zápasy byly bez lidí. Víme, které týmy jsou v osudí a byli bychom rádi, kdybychom tyhle velké zápasy sehráli. I proto je to pro nás důležitý dvojzápas,“ doplnil kuč.