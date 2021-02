Chtěl bych se omluvit veřejnosti, měli jsme pozvat hasiče a zdravotníky, přiznal Tvrdík

Návštěva prominentních hostů na fotbalovém klání Slavie s anglickým Leicesterem dál budí emoce. S bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou ukončil premiér Andrej Babiš (hnutí ANO) spolupráci, odvolán byl zástupce hlavní hygieničky Jarmily Rážové Jan Marounek. „Měli jsme pozvat hasiče a zdravotníky,“ zhodnotil zpětně v rozhovoru pro Seznam Zprávy volbu VIP hostů předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Praha 12:31 20. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Tvrdík | Foto: Barbora Reichová | Zdroj: CNC / Profimedia

Prymula a Marounek nebyli jediní, kteří na tribuně v pražském Edenu přihlíželi duelu Slavie v Evropské lize proti Leicesteru, týmu z anglické Premier League. Vedle nich se objevili také kancléř prezidenta Vratislav Mynář, europoslanec ODS Alexandr Vondra, tenistka Petra Kvitová nebo generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Každý host má nějaký svůj příběh, proč tam byl. Tito lidé jsou letitými fanoušky Slavie. A Slavii také pomáhají. Nejedná se o žádné VIP členy. Chtěl bych se ale omluvit veřejnosti, protože jsme měli pozvat hasiče, zdravotníky a nabídnout jim to jako odměnu za těžkou práci, kterou vykonávají,“ přiznal pro Seznam Zprávy šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Jak probíhal výběr konkrétních jmen, Tvrdík neřekl. „Náš marketing má seznam hostů, kteří jsou dlouhodobými fanoušky. A právě ty zveme automaticky. Jsou také hosté, kteří se ozvou a požádají, zda se mohou jít podívat na zápas. Neumím ale odpovědět, kdo byl na protokolárním seznamu hostů a kdo o tu návštěvu požádal,“ popsal.

600 lidí na utkání Stejně jako v ligových zápasech mohlo být i na čtvrtečním útkání mezi Slavií a Leicesterem City 600 lidí z řad sponzorů a přátel klubu. „Jsou výjimky za přísně stanovených pravidel pro partnery a sponzory klubu,” řekl České televizi už odpoledne klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Všichni museli mít respirátor třídy FFP2 a také PCR test, který jim zdravotníci udělali dvě hodiny před zápasem.

Zřejmě největší vlnu kritiky spustila návštěva zápasu Romanem Prymulou, který ještě ve čtvrtek odpoledne volal po zavedení striktnějších koronavirových opatření, aby se večer objevil na ostře sledovaném duelu jediného českého zástupce v evropských fotbalových pohárech.

„Já už se nechci k Prymulovi vyjadřovat, on si to sám nepřeje. Za sebe mohu říct, že Prymula nebyl nahodilým návštěvníkem jednoho zápasu. Chodil na zápasy Slavie dlouhodobě. Opravdu jsme nevěděli, že v průběhu dne došlo k jeho politickému prohlášení o uzavření celé republiky,“ uvedl Tvrdík.

Podle předsedy představenstva Slavie ale byla Prymulova návštěva, stejně jako chování dalších hostů, v souladu s protiepidemickými nařízeními. Zvaní VIP na další utkání už ale vyloučil.

„Myslím si, že čtvrteční zápas ukázal, že není akceptovatelné, aby se to dělo znovu. Budeme hledat řešení pro všechny naše fanoušky. A do té doby, než se tribuna otevře všem, tak se ukázalo, že to není možné,“ doplnil.