Trenér Barcelony o Slavii: ‚Mají skvělý tým. Je dobře, že se dostali do Ligy mistrů,‘ řekl Valverde

Domácí kapitán Lionel Messi na slavném stadionu Camp Nou v prvním poločase trefil břevno. „Červenobílé“, kteří před dvěma týdny doma favorizované Barceloně podlehli 1:2, několika výbornými zákroky podržel brankář Ondřej Kolář. Katalánci doma zaváhali po sérii 16 soutěžních výher.

„Slavia má skvělý tým, a to nejen proto, jak odehrál zápas s námi. Podává výborné výkony. Je dobře, že se dostal do Ligy mistrů. Vnesl do ní svěžest a komplikuje nám život. Sice jsme přišli o body, ale tým s touhle chutí do hry a nasazením musím ocenit,“ prohlásil směrem k soupeři trenér Barcelony Ernesto Valverde.

Trpišovský byl rád i za štěstí

Trrenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský | Zdroj: Reuters

„I když jsme udělali maximum a hráči se vydali obrovským způsobem fyzicky, psychicky i fotbalově, tak jsme v některých fázích tahali za kratší konec a trochu jsme měli i sportovní štěstí, které nám chybělo v tom prvním utkání s Barcelonou,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.

Barcelona s osmi body vede tabulku, poslední Slavia má stále teoretickou šanci na jarní fázi LM, kam projdou první dva tymy. Pražané v příštím utkání 27. listopadu přivítají Inter Milán, na jehož stadionu remizovali 1:1.