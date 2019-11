Brankář Kolář vychytal hvězdy Barcelony. ‚Zlomové bylo, když to Messi nedal,‘ hodnotil remízu

Svěřenci Jindřicha Trpišovského drželi s favorizovou Barcelonou krok a hrozili hlavně díky průnikům aktivního Olayinky. Po jednom z nich ve 28. minutě nebyl daleko od vedoucí branky Stanciu, jenž v dobré pozici trefil Masopusta.

Barcelona málem otevřela skóre ve 35. minutě, kdy Messi po typickém individuálním průniku napálil břevno. V závěru první půle Slavii podržel Kolář, který výtečně zlikvidoval Messiho střelu i Piquého hlavičku z následného rohu.

Na začátku druhého poločasu poslal Dembélé obloučkem do velké šance střídajícího Roberta, který ale zblízka nepropálil výborného Koláře. V 58. minutě „Barca“ po akci Messiho s Vidalem dala gól, který neplatil kvůli milimetrovému ofsajdu.

„Před zápasem doma s Barcelonou jsem říkal, že jsme v těch dvou zápasech předtím měli dost velkou smůlu. Doma to pokračovalo, dnes jsme si vybrali štěstí ve velkém. Ondra Kolář zachytal senzačně a přežili jsme ještě některé další věci. To je třeba vidět. Výsledek je skvělý, bod z Nou Campu, ale dnes jsme měli obrovské štěstí. Řekl bych, že jsme hráli líp doma, kde jsme prohráli. Dnes jsme podali horší výkon a máme bod. Tíha zápasu nás svazovala ve finální fázi. Pro nás je tohle hodně plusový bod a strašně důležitý teď bude zápas doma s Interem,“ chválil svůj tým Trpišovský.

Splněný sen všech fotbalistů Slavie

Gólman Slavie Kolář podle svých slov nevěřil, že dokáže hvězdy Barcelony vychytat. „Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že tu nedostanu gól, tak řeknu, že se zbláznil. Barcelona je stroj na góly, myslím, že v téhle sezoně doma dosud pokaždé dala gól. O to více si nuly cením. Bod je hodně cenný, kdyby nám to někdo řekl před zápasem, moc bychom tomu asi nevěřili. Je pravda, že měli dost šancí, je to výjimečné mužstvo. Při Messiho střele jsem si říkal, že už je to asi gól. Zlomové bylo, když to někdo dával v druhém poločase pod sebe a Messi to nedal.“

A brankáře Koláře chválil i spoluhráč Michal Frydrych: „Každý fotbalista odmalička sní o tom, že si tu zahraje. Je to splněný sen. Jsme šťastní za ten výsledek, nedostat tady gól. Bylo to o týmové práci. Museli jsme se vzájemně zajišťovat. Když to nevyšlo, tak to chytil Koli (Kolář).“