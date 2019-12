Obránce Takács o Lize mistrů v Dortmundu. ‚Splnil se mi sen, když jsem tu znělku slyšel,‘ vyprávěl

Fotbalisté Slavie se rozloučili s Ligou mistrů porážkou 1:2 v Dortmundu. I přes prohru a konec v pohárové Evropě budou někteří hráči Pražanů na zápas v Německu dlouho vzpomínat. Mezi nimi obránce Ladislav Takács, který si na vestfálském stadionu odbyl v milionářské soutěži premiéru v základní sestavě. Dortmund 12:33 11. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Slavie Praha Ladislav Takács | Zdroj: Profimedia

Při zranění Davida Hovorky fotbalisté Slavie stále hledají ideálního parťáka do stoperské dvojice k Ondřeji Kúdelovi. V posledním zápase Ligy mistrů v Dortmundu dostal příležitost Ladislav Takács, pro kterého byl duel na stadionu Borussie hodně speciální.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ladislav Takács promluvil o tom, jak se mu hrálo na stadionu Borussie Dortmund

„Když hrála znělka Ligy mistrů, tak jsem se musel smát. Přesně jsem si promítal momenty, kde jsem dříve byl a kde jsem teď. Splnil se mi sen, když jsem tu znělku slyšel a byl u toho na hřišti. Jako malí kluci jsme si z toho dělali legraci a teď jsem tam opravdu byl. Tenhle večer mi kazí jen ten výsledek,“ vyprávěl po zápase Ladislav Takács, který si v Dortmundu splnil jeden z fotbalových snů.

Zatímco v létě nastupoval před poloprázdným stadionem v Mladé Boleslavi, teď si zahrál před pětašedesátitisícovou kulisou. Možná i pod tíhou atmosféry vytáhlý stoper v prvním poločase hrubě chyboval, když po jeho ztrátě běžel Reus sám gólmana Koláře.

„Věřil jsem Kolářovi, ale trochu nervózní jsem byl. Byl to fofr, chtěl jsem si dát ještě dotek a najednou tam byl a pelášil sám na bránu. Ulevilo se mi, když to chytil,“ přiznal Takács, který Kolářovi za chycenou šanci na oko slíbil jablečný džus.

Trpišovský ho chválil

Po zaváhaní z úvodu se třiadvacetiletý fotbalista rozehrál k jistému výkonu. Soupeřovy hvězdy v čele s Reusem nebo Sanchem bránil spolehlivě a potěšil i trenéra Jindřicha Trpišovského.

„Postupem času jeho výkon gradoval a ve druhém poločase hrál skvěle. Když si uvědomíme, proti jakým hráčům stál a v jakých situacích se ocitl. Když stál na chodbě, tak se to s ním celé točilo a říkal, že na hřišti je to všechno rychlejší, než to vypadá v televizi a ze střídačky. Myslím, že to zvládl výborně.“

Tak hodnotil výkon dlouhána s maďarským příjmením kouč Trpišovský. Možná i díky vystoupení v Dortmundu si Takács vyslouží ve Slavii smlouvu, v zimě mu totiž končí hostování a klub z Edenu může uplatnit opci.