Souček, Škoda, Hušbauer. Fotbalisté Slavie vstoupí do jarní části sezony bez tradičních opor

Radosti si fanoušci fotbalové Slavie užili v poslední době opravdu dost. A hodně často za to mohli právě ti, kteří v zimě stadion v Edenu opustili.

Tomáš Souček, Milan Škoda, Josef Hušbauer. Jen když sečteme jejich ligové góly za poslední rok a půl, tak je to více než třetina branek Slavie. K tomu připočtěme asistence a herní přínos.

„Musíme si přiznat, že po odchodu Tomáše Součka pořád hledáme organizátora zadních řad,“ řekl po posledním přípravném zápase trenér vršovického klubu Jindřich Trpišovský a už několikrát předtím mluvil o tom, že vytáhlého záložníka těžko nahradí.

Zato Škodova a Hušbauerova pozice postupně slábla a ve Slavii se rozhodli vsadit na mladší. Ale je tu ještě jeden faktor – všichni tři byli lídry týmu s velkým slovem v kabině.

„Je to samozřejmě ztráta. Vůdci byli daní, všichni tři byli přirození lídři týmu. I pro mě bude zajímavé sledovat další vývoj,“ přiznává legenda Slavie Vladimír Šmicer. Zároveň dodává, že by nemuselo dělat dobrotu, kdyby Škoda s Hušbauerem vysedávali na střídačce.

Také Šmicerův spoluhráč z mistrovského týmu červenobílých z roku 1996 i národního týmu Karel Poborský změnám v Edenu rozumí. „Pro mě je o titulu rozhodnuto, takže si to Slavia mohla dovolit. A udělala to správně, má půl roku na to znovu stabilizovat kádr a vstoupit do nového ročníku s připraveným mužstvem,“ míní bývalý záložník.

V mužstvu by ještě výraznější roli měli hrát třeba Petr Ševčík s Nicolaem Stanciuem a šanci můžou dostat i mladíci, jako jsou David Zima nebo Lukáš Červ. Cílem je pro Slavii nejen obhajoba titulu, ale v létě i další postup do Ligy mistrů.