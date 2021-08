Slavii zřejmě přijde o jednu z opor, kometa loňské sezony Sima podle Trpišovského míří do Anglie

Sima měl původně nastoupit v Karviné v základní sestavě, ale nakonec nehrál. „Je na odchodu, takže nemohl zasáhnout do zápasu. Taková byla dohoda, že nepůjde. Dozvěděli jsme se to hodinu před zápasem, původně byl v základní sestavě. Bylo to přání toho klubu, aby nenastoupil z důvodu nějakého zranění,“ řekl Trpišovský v rozhovoru pro O2 TV po remíze 3:3 v Karviné.

Plzeň prohrála na půdě Hradce a poprvé v sezoně nebodovala, Slavia remizovala v Karviné Číst článek

„Ještě to není hotové, je to ve fázi dotahování. Vypadá to na Anglii, Premier League. Ale dokud to není černé na bílém, což není, tak se ve fotbale může cokoliv změnit,“ doplnil Trpišovský.

O Simově odchodu ze Slavie se již delší dobu spekuluje. Dvacetiletý senegalský křídelník se stal objevem minulé sezony. Do slávistického „áčka“ se přesunul v průběhu podzimu a měl nečekaně povedený start. Blýskl se třeba dvěma góly při výhře 3:0 v derby na Spartě a celkově si připsal v uplynulém ligovém ročníku 11 branek. Na jaře se zranil a do původní formy se zatím nedostal.

Na odchodu ze Slavie by mohl být i reprezentační obránce David Zima, o kterého dál usiluje FC Turín. „Už dopoledne to vypadalo, že od nás odjede, ale nakonec zůstal. Neumím říct, jak je teď jeho odchod pravděpodobný. Nevím, co je nového,“ uvedl Trpišovský při on-line tiskové konferenci.

„Záleží na částce a na přání samotného hráče. Je to italská liga. Musíme myslet i na toho kluka, co pro něj bude posun. Je potřeba vzít v potaz, co bude dobré pro klub a co pro hráče,“ dodal Trpišovský.