Slavii zřejmě opustí další opora, záložník Zmrhal jedná o angažmá s nováčkem Serie A

Tým fotbalistů pražské Slavie může opustit také záložník Jaromír Zmrhal, který jedná s nováčkem italské Serie A Brescií. „Má na přestup morální právo. V minulosti na přani klubu zůstal a odmítl dvě zahraniční angažmá," napsal na svém twitterovém účtu předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Praha 13:49 1. srpna 2019

„Mohu potvrdit, že vedeme jednání o přestupu Jaromíra Zmrhala do Itálie. Pro Slavii toho udělal hrozně moc, už dvakrát byl na odchodu do zahraničí, ale pokaždé vyhověl přání klubu a pomohl k současným úspěchům. Za to mu patří obrovský dík,“ řekl serveru iDNES.cz mluvčí Slavie Michal Býček.

„Máme široký kádr a je dost pravděpodobné, že ho do konce přestupního období ještě dva hráči opustí. Stejně tak ale věříme, že náhradu za Jardu pokryjeme z vlastních zdrojů, variant na jeho post je několik,“ uvedl sportovní ředitel Jan Nezmar.

V červenci ze Slavie odešli stopeři Simon Deli a Michael Ngadeu, oba zamířili do Belgie. Slovenský reprezentant Miroslav Stoch se vrátil do Soluně.

Třináctinásobný reprezentant Zmrhal se může v Brescii setkat s krajanem Alešem Matějů. Třiadvacetiletý obránce v Itálii rok hostoval z anglického Brightonu a mužstvu pomohl k postupu do Serie A. Poté v Brescii zůstal na přestup.

