Zápas s Arsenalem až po výslechu? ‚Pokud se Kúdela vrátí, bude muset na policii,‘ tvrdí Kamarův právník

Pokud obránce fotbalové Slavie Ondřej Kúdela odcestuje do Londýna k utkání s Arsenalem, bude ho možná čekat policejní výslech. Tvrdí to alespoň Aamer Anwar, právník hráče skotských Rangers Glena Kamary. Podle něj si Kúdelu v případě návratu do Británie předvolá policie, aby se vyjádřil k incidentům kolem utkání Evropské ligy v Glasgow. Kamara obvinil Kúdelu z rasismu, Slavia zase podala na finského záložníka trestní oznámení za napadení.

