Nejhorší zápas za 15 let, popisoval derby Kasík ze Sparty. Slavia se chce proti trestům odvolat

Fotbalisty Ladislava Krejčího a Jana Bořila čeká v domácí nejvyšší soutěži zápasová pauza. Může za to jejich vzájemná potyčka v derby mezi Slavií a Spartou. Kapitán sešívaných Bořil by měl podle verdiktu, který ještě není konečný, vynechat čtyři zápasy, jeho sparťanský protějšek Krejčí bude chybět dvě utkání. Praha 13:19 27. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí na cestě k Disciplinární komisi LFA | Foto: Miroslav Baranek | Zdroj: CNC / Profimedia

Ladislav Krejčí a Jan Bořil byli hlavními aktéry hromadné potyčky z 88. minuty. Oba nakonec remízové derby po červené kartě nedohráli a sami si do sídla Ligové fotbalové asociace přišli vyslechnout trest. Stejně jako členové realizačních týmů, slávista Pavel Řehák a sparťan Miroslav Baranek, kteří vběhli na hřiště a také se do šarvátky zapojili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si vyjádření zástupců Slavie a Sparty do nedělním derby

„Miroslav Baranek se podle Disciplinární komise LFA dopustil přečinu a byl mu uložen trest na jedno soutěžní utkání,“ oznámil stroze šéf ligové disciplinárky Richard Baček.

Podle komise byl Bořil v potyčce aktivnější a soupeře udeřil, a proto dostal vyšší trest. Řehák zase postrčil jednoho ze sudích, a navíc se v minulosti nevhodně choval vícekrát.

Čtyři zápasy pro Bořila a dva pro Řeháka ale chce Slavia zvrátit. „Rozhodnutí považujeme vhledem k předloženým podkladům za neadekvátní, především protože Jan Bořil tu situaci na konci utkání nevyprovokoval,“ řekl šéf slávistické strategické komunikace Jakub Splavec.

‚Nejhorší zápas za 15 let‘

Sparta si ponechala čas na případné odvolání. Vztahy mezi oběma kluby ale zdaleka nejsou srovnané.

Naznačil to i ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík: „Pro mě osobně to bylo nejhorší utkání za 15 let ve Spartě a bylo potřeba disciplinární komisi říct, jaký byl kontext toho nedělního derby.“

Krejčí jistě vynechá středeční pohárový souboj v Líšni, Bořil přijde o utkání v Kroměříži. A zatím také platí, že sparťanský kapitán přijde o ligový souboj o víkendu proti Plzni a jeho slávistického protějška čeká delší stopka. To ale může změnit verdikt odvolací komise.

Ta disciplinární bude ještě v příštím týdnu řešit chování fanoušků při derby. Projedná nevhodný transparent příznivců sešívaných i házení dělobuchů z kotle Sparty.