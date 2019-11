Rozhodčí byl asi na kafi, zuřil kouč Teplic. Penalta pro Slavii byla podle Hejkala vymyšlená

Kouč teplických fotbalistů Stanislav Hejkal tvrdil, že se Slavia dostala v 29. minutě nedělního duelu 16. ligového kola do vedení z vymyšlené penalty. Podle kouče Severočechů jeho svěřenec Petr Kodeš v souboji Petera Olayinku nezasáhl a nefauloval. Hejkal nechápal, proč hlavní sudí Ondřej Pechanec nešel přezkoumat situaci na video. Podle videorozhodčího Pavla Fraňka však šlo o jasný pokutový kop. Praha 21:42 10. 11. 2019 (Aktualizováno: 22:01 10. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávista Peter Olayinka v souboji s protihráčem | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Olayinka si v 27. minutě obhodil Kodeše, po souboji upadl a Pechanec ihned odpískal penaltu. „Teď jsme na to koukali ze všech možných úhlů a já jsem záběr, že tam kontakt byl, nenašel. Nezazlívám rozhodčímu Pechancovi, že pískl penaltu. Vzhledem k postavení, jaké měl, se možná domníval, že Kodeš Olayinku zasáhl. Ale ptám se, proč se aspoň nad tím nepozastavili rozhodčí u videa?“ řekl na tiskové konferenci Hejkal.

„Je 21. století, máme vyspělou technologii, máme VAR a ten už poněkolikáté neodhalil věc ve prospěch nebo neprospěch Teplic. Proč mu neřekli, pojď se na to podívat, je to v rovině možná ano, možná ne? To byli někde na kafi? Proč máme VAR? Nerozumím tomu, nebo možná ano,“ dodal.

Rozhodčí ale vůbec nepochybovali o tom, že se o penaltu jednalo. „Hlavní rozhodčí nařídil pokutový kop, my jsme tu situaci konzultovali. On nám to popsal a popsání korespondovalo s tím, co jsme viděli na obrazovce a tím pádem jsme potvrdili rozhodnutí - pokutový kop. Podle nás se jednalo o jasný pokutový kop,“ uvedl Franěk pro O2 TV.

„Asi měl jiné materiály než my. Koukali jsem i na televizní studio, na všechny dostupné záběry a tam kontakt nebyl vidět. Videorozhodčí řekne, že ano, tak je to asi odborník. Tak asi byla,“ řekl Hejkal ironicky.

Kodeš nevěděl, zda se Olayinky při zákroku dotkl. „Snažil jsem se odehrát balon, Olayinka tam šel šlapákem. Cítil jsem, že jsme hrál balon, možná i jeho nohu, ale bylo to hrozně rychlé, musím se na to podívat. Za mě si myslím, že je přísná, ale rozhodčí si ji asi obhájí,“ uvedl Kodeš.

„Penaltu jsem ze záznamu ještě neviděl. V reálu podle těch pohybů mi to přišlo jasné. Ani nebyly nějaké protesty, nikdo z teplických hráčů to nerozporoval. Já se k rozhodčím nevyjadřuji. Neudělal jsem to po poháru v Ostravě a neudělám to ani teď,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Chci spravedlnost, tvrdí Hejkal

Teplické mrzelo, že sudí rozhodl spornou situaci v jejich neprospěch už poněkolikáté v sezoně. Výrazně je například poškodil při nedávné domácí remíze 1:1 se Spartou.

„Nemám vůbec nic proti Slavii, hraje velmi dobře na mezinárodním poli. Jen mě mrzí, proč ten VAR nevyužijeme. Chtěl bych, aby jednou za půl roku rozhodl VAR v náš prospěch. Když jsou v tom Teplice, tak se to dlouho zkoumá a pak penalta není. Když je to proti Teplicím, tak se to ani nezkoumá. Hrajeme se Spartou a je proti nám gól po faulu Kayi, máme kopat dva pokutové kopy a nic. Chci jen spravedlnost,“ řekl Hejkal.

„Všichni v kabině říkají, že penalta nebyla. Já to neviděl. Ale je to furt stejné. Nevím, kolik mám karet a od pana Pechance mám tři žluté a jednu červenou. Už je to k smíchu. Já na něj sprostý nebyl, jen jsem říkal, ať se jde podívat na video. Řekl, že si byl stoprocentně jistý. To stejné je při standardce, když si lehne Stanciu bez ničeho a on řve na našeho hráče, že mu dá kartu. Tohle mě trochu štve. Slavia má takovou kvalitu, že nepotřebujeme pomoct,“ dodal teplický útočník Jakub Mareš.

Tvrdík má jasno

Svůj názor na kontroverzní penaltovou situaci přidal i šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. Ten na svém twitterovém účtu uvedl, že Olayinka musel po zápase vyhledat lékařské ošetření.

„Stačí vidět Peterovu nohu na ošetřovně po zápase. Pak lze diskuzi o tom, zda se Kodeš trefil či netrefil i proč se hráč bolestivě složil, považovat za ukončenou!“

Jaroslav Tvrdik

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 10. 11. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 16 14 2 0 36:3 44 2. Plzeň 16 10 3 3 31:15 33 3. Ml. Boleslav 16 9 2 5 32:22 29 4. Jablonec 16 8 4 4 29:22 28 5. Sparta 16 7 4 5 30:21 25 6. Ostrava 16 8 1 7 27:22 25 7. Slovácko 16 7 4 5 20:21 25 8. Č. Budějovice 16 7 2 7 26:26 23 9. Liberec 16 6 3 7 25:26 21 10. Olomouc 16 4 7 5 22:23 19 11. Teplice 16 4 6 6 13:23 18 12. Bohemians 1905 16 4 4 8 18:28 16 13. Zlín 16 4 3 9 11:22 15 14. Příbram 16 3 4 9 14:28 13 15. Karviná 16 2 5 9 11:23 11 16. Opava 16 2 4 10 7:27 10