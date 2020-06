Slavia a titul v kapse? Je to fotbal, niky není nic rozhodnuté, myslí si vítěz Ligy mistrů Šmicer

Když vsadíte sto korun na to, že se fotbalová Slavia stane mistrem, vyděláte si tak maximálně na dva rohlíky. Přispěl k tomu i zápas s Plzní, po kterém jsou sešívaní stále výrazně blíž celkovému vítězství.

Slavia zlomila Guľovo kouzlo a přiblížila se obhajobě titulu, šlágr s Plzní branku nepřinesl Číst článek

Výsledek ze zápasu, který se hrál jen pár metrů od nich, samozřejmě dobře znali, a tak fanoušci Slavie před branami stadionu děkovali svému týmu – těžko říct, jestli za předvedený výkon, vždyť na hřiště skoro neviděli, ale jako by jim stačil fakt, že si v Edenu i po zápase s rozjetou Plzní můžou hýčkat osmibodový náskok v čele tabulky.

Ale aby někdo řekl, že už je o mistrovském titulu v podstatě rozhodnuto, to tedy vážně ne, na to jsou slávisté dostatečně pokorní, a Západočeši zase dostatečně odhodlaní svého soupeře ještě pořádně potrápit.

„Zbývá sedm zápasů, to je 21 bodů. Všechno je hratelné a my sem navíc pojedeme ještě jednou, takže musíme příště vyhrát,“ říká tak nějak podle očekávání plzeňský záložník Jan Kovařík, i když upřímně – osmibodový rozdíl mezi oběma týmy, dvě kola před koncem základní části, to není zrovna málo.

Sázkaři mají jasno, legendy ne

Jasno mají sázkové kanceláře – když vsadíte sto korun na Slavii, vydělat si můžete tak maximálně na dva rohlíky – a jasno má i bývalý trenér sešívaných Dušan Uhrin mladší.

„Já už jsem to říkal před tímhle utkáním, jestli Slavia uhraje s Plzní remízu, tak má devadesátiprocentní šanci na to, že bude mistrem. Osmibodový náskok by jim měl stačit a pohlídají si to,“ řekl Radiožurnálu Uhrin, a navazuje na něj další bývalý slávista, i když přeci jen o něco opatrnější Vladimír Šmicer.

„Je to sport, je to fotbal, může se stát cokoliv. Nikdy nic není rozhodnuté, museli by z těch sedmi prohrát asi tři zápasy, což je dost, ale nikdy nevíte.“

Jinými slovy, stále není hotovo, na druhou stranu, co se týká boje o titul, rozhodně není česká liga v závěru sezony nejnapínavější evropskou soutěží.