‚Určitě ne Feyenord. Bylo by skvělé dostat do Edenu AS Řím,‘ přeje si před losem trenér Slavie Trpišovský

Fotbalisté pražské Slavie podlehli Lincu ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy 3:4. Přesto se se ale díky výhře 4:1 v úvodním zápase mohou těšit z postupu. Mezi osmičku nejlepších se navíc v evropských klubových soutěžích dostali potřetí za poslední čtyři sezony. Praha 8:19 18. března 2022

„Je to úctyhodné, není to náhoda. Stojí za tím úsilí mnoha lidí. Od vedení klubu, realizačního týmu až po skauty. Možná si to neuvědomujeme, ale pro český klub jsou tři čtvrtfinále evropského poháru během posledních čtyř let skvělý úspěch,“ vysvětlil Jindřich Trpišovský, že dlouhodobý úspěch zdaleka není jen ve výkonech na trávníku.

Pražané už v pohárové Evropě dokázali porazit velké kluby jako španělskou Sevillu, německý Leverkusen a v neposlední řadě také anglický Leicester, na který by navíc mohli narazit i v nadcházejícím čtvrtfinále Evropské konferenční ligy.

Přání Jindřicha Trpišovského je ale jiné. „Nechceme Feyenord, víme jak silný tým to je a teď to dokázal i s Partizanem. Přáli bychom si někoho, s kým jsme ještě nehráli. Bylo by skvělé dostat do Edenu AS Řím, já osobně bych si přál i PSV Eindhoven,“ popsal kouč Slavie.

Boj o koeficient

„Jak říkal trenér, určitě bych si nepřál Feyenord. Přál bych si AS Řím nebo Basilej. Tam bych se rád podíval,“ navázal na Trpišovského obránce Tomáš Holeš, který v tu chvíli ještě nevěděl, že Basilej vypadla s francouzským Olympiquem Marseille.

Kromě zmíněných týmů se Slavia může utkat ještě s norským Bodo Glimt, a řeckým PAOKEM Soluň.

Právě PAOK by se jevil jako ideální soupeř hlavně co se týče boje o koeficient. S Řeckem totiž Česko soupeří o 15. místo v žebříčku UEFA zajišťující účast hned pěti týmů v evropských pohárech.

„Dobrý tým, hezký stadion. Na jednu stranu by bylo hezké si to s nimi rozdat, nejsem úplně proti. Koeficient je fakt důležitý, na druhou stranu to máme pořád ve svých rukou,“ dodal někdejší trenér Viktorie Žižkov či Slovanu Liberec.

O dalším soupeři Slavie ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy bude jasno už dnes po losu, který začne ve švýcarském Nyonu v 15 hodin.