Nikdy předtím jsem tu nevyhrál, usmíval se střelec vítězného gólu v Plzni Josef Hušbauer

Fotbalisté pražské Slavie zvítězili ve 14. kole Fortuna ligy na hřišti Viktorie Plzeň 1:0 a svůj náskok na čele tabulky navýšili už na devět bodů. Střelec jediného gólu utkání Josef Hušbauer přiznal, že řada spoluhráčů ještě cítila únavu z úterního utkání Ligy mistrů s Barcelonou. Plzeň 20:35 27. října 2019

Šlágr kola rozhodl v nastavení prvního poločasu přesnou trefou Josef Hušbauer. Právě díky jeho gólu Pražané v nejvyšší soutěži venku porazili Viktorii poprvé od května 2013 a ve Štruncových sadech uspěli po sérii pěti porážek.

"Nebyl to úplně náš zápas, hrálo se nám těžce a bylo to vidět. Plzeň měla dobrý začátek, měli šance. My jsme začali držet balon až okolo 30. minuty,“ popsal Radiožurnálu své pocity z průběhu utkání devětadvacetiletý záložník Slavie Praha.

Hušbauer přiznal, že únava z úterního zápasu Ligy mistrů proti španělské Barceloně byla na některých spoluhráčích stále znát. „Ke konci už bylo vidět, že kluci, co hráli s Barcelonou, toho už měli plné zuby.“

„Já jsem tady nikdy nevyhrál, takže pro nás je to velká úleva," dodal záložník Slavie, který se v letošním ročníku nejvyšší fotbalové soutěže trefil už pětkrát.

Slavia sice ve středu podlehla 1:2 Barceloně ve skupině Ligy mistrů, ale v domácí soutěži neprohrála podvacáté za sebou. Plzeň na svém stadionu přišla o body podruhé z posledních 30 ligových zápasů.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 27. 10. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 14 12 2 0 29:3 38 2. Plzeň 14 9 2 3 26:13 29 3. Ml. Boleslav 14 8 1 5 28:19 25 4. Jablonec 14 7 3 4 26:20 24 5. Slovácko 14 7 3 4 20:19 24 6. Ostrava 14 7 1 6 24:18 22 7. Sparta 14 6 3 5 27:19 21 8. Liberec 14 5 3 6 21:20 18 9. Olomouc 14 4 6 4 20:20 18 10. Teplice 14 4 6 4 12:17 18 11. Č. Budějovice 14 5 2 7 21:25 17 12. Bohemians 1905 14 4 3 7 17:26 15 13. Příbram 14 3 3 8 12:25 12 14. Karviná 14 2 5 7 11:19 11 15. Zlín 14 3 2 9 9:21 11 16. Opava 14 2 3 9 7:26 9