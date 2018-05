Oslavy Plzně v Edenu? 'Nic příjemného,' tuší Tecl. Slavia zabrání jistotě pro Viktorii jen výhrou

Na jaře v jejich případě není všechno zrovna ideální, přesto si nakonec můžou fotbalisté Plzně s předstihem zajistit zisk mistrovského titulu. Jasno může být už zítra, kdy se Viktoria představí právě na hřišti svého pronásledovatele, pražské Slavie. Na tu mají svěřenci trenéra Vrby před 27. kolem náskok devíti bodů. Praha 14:39 4. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oslavy Viktorie Plzeň, přesně tomu chce Slavia v Edenu zabránit | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

V Edenu bude plno, to už je jisté, jenže z pohledu fanoušků Slavie hrozí jeden nepříjemný scénář. Jako by si z vaší svatby odvedl nevěstu někdo úplně jiný.

Soupeř je mistrovskému sňatku mnohem blíž, ale pohled na to, jak největší konkurent juchá právě hřišti sešívaných, to by prostě bylo pro domácí pořádně hořké.

„Doufám, že to zvládneme, hlavně kvůli fanouškům, kteří nás celou dobu ženou a podporují. Nezaslouží si, aby si u nás náš největší konkurent užil oslavy titulu. Nebylo pro nás nic příjemného dívat se, jak Plzeň slaví,“ říká na Radiožurnálu Stanislav Tecl.

Slávisté tuší, že už není příliš reálným cílem vítězství v lize, a tak je teď ambicí týmu alespoň oddálit korunovaci nového mistra.

Hrát na remízu se nevyplácí

Říká se, že nejhezčí je radovat se ze zisku titulu před vlastními fanoušky, ale plzeňský Martin Zeman by neměl nic proti oslavám v Edenu, rád by připravil Pražanům tuhle nehezkou pozápasovou podívanou a chuť uspět je prý hodně velká.

„Obrovská. Chtěli bychom to ukončit co nejdřív a na Slavii by to bylo specifické. Určitě tam nepojedeme bránit remízu,“ slibuje záložník.

Západočechům přitom stačí jediný bod k definitivní jistotě. I když na tohle se prý v Plzni snaží nemyslet.

„Kdo hraje na remízu, většinu na to doplatí, takže v žádném případě. Ve finále by nám stačila, ale na to nikdy nemůžeme hrát,“ říká obránce Roman Hubník.

Jestli se spolu se svými spoluhráči stane novým ligovým šampionem, můžete snadno zjistit i při poslechu Radiožurnálu, celý zápas Slavia - Plzeň zítra odvysílá v přímém přenosu, v 18 hodin a 30 minut začíná také online na serveru iROZHLAS.cz.

HET liga 2017/2018 | 27. kolo 4.5. AC Sparta Praha - FC Fastav Zlín 5.5. SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň 5.5. MFK Karviná - FK Dukla Praha 5.5. 1.FC Slovácko - FK Teplice 5.5. FC Zbrojovka Brno - FK Jablonec 5.5. FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava 5.5. FC Slovan Liberec - FC Vysočina Jihlava 5.5. SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905